Январь 2022… Что нового он принес?

А принес он изменения, которые коснутся бюджетников, пенсионеров, индивидуальных предпринимателей и многих других граждан нашей страны.

Пенсионный возраст и страховой стаж

2022 год является заключительным в пенсионной реформе, которая началась в нашей стране еще в 2017 году. Так, с 1 января текущего года пенсионный возраст для белорусов увеличился на полгода: женщины смогут уйти на пенсию в 58 лет, мужчины — в 63 года.

Помимо этого с 2022 года страховой стаж как для мужчин, так и для женщин составит 18,5 лет.

Также с 1 января в Беларуси ввели форму пенсионного удостоверения, которое получат те, кто вышел на профессиональную пенсию досрочно.

Зарплаты бюджетников и базовая ставка

С начала нового года размер базовой ставки увеличился до 207 белорусских рублей, то есть на 9 белорусских рублей. Вместе с базовой ставкой вырастут зарплаты работников бюджетных организаций и приравненных к ним предприятий. Также от ставки зависят детские пособия и бюджет прожиточного минимума.

С 1 января 2022 года размер единовременной выплаты на оздоровление при уходе в отпуск педагогическим работникам начал рассчитываться не с 0,5 оклада, а с полного его размера с учетом педагогической (учебной) нагрузки.

Минимальная зарплата

С 1 января 2022 года размер минимальной заработной платы в Беларуси увеличился до 457 рублей.

Базовая величина

С 1 января 2022 года в Беларуси повышен размер базовой величины. Она составляет теперь 32 белорусских рубля.

Тарифы на ЖКУ

В 2022 году в Беларуси дважды поднимут стоимость ЖКУ. Предполагается, что тарифы на ЖКУ вырастут в пределах 5 долларов в расчете на типовую двухкомнатную квартиру с тремя жильцами при нормативном потреблении.

Первое подорожание произошло с 1 января на 11,1 рубля (в эквиваленте 3,92 доллара) на все услуги, кроме отопления.

Налог на квартиру

С 1 января 2022 года в Беларуси отменили налоговую льготу на первую и единственную квартиру. Минфин выступил с пояснениями, кому придется платить данный налог, сколько примерно он составит (от 20 до 50 белорусских рублей), а также кому будет предоставлена льгота.

Данный налог владельцы квартир будут платить, чтобы уравнять их налогообложение с платами собственников частных домов.

Правила оплаты больничных

С 21 января 2022 года устанавливается минимальный размер пособия по временной нетрудоспособности (в том числе по беременности и родам), если будет выявлено, что работодатель пытался завысить сумму пособия. Его размер — 50% бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения за два последних квартала. Ранее в таких случаях пособия не выплачивались вовсе.

БелТА.