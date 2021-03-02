Ясли-сад «Зубренок» в поселке Дружный отмечает юбилей

Уже тридцать пять лет прошло с того дня, как впервые распахнулись двери ГУО «Ясли-сад «Зубренок» в поселке Дружный… А, может, всего тридцать пять? В любом случае, это хорошая дата и повод подумать о том жизненном пути, который пройден коллективом учреждения, о том опыте, что накоплен за это время. Сегодня мы — одна большая и дружная семья, состоящая из нескольких поколений, влюбленных в свое дело.

Историю детского сада мы начинали писать при заведующих Елене Шохоновой, Любови Горшковой, Галине Судник, педагогах-воспитателях Клавдии Ельжаровой, Тамаре Борисевич, Наталье Мариной, Галине Михайловской, Софье Волковой. А Надежда Герасименко, Зоя Дусенок, Мария Юзефович, Анна Дусенок, Зоя Косенкова — это наши ветераны, которые работают в учреждении с 1986 года.

Детский сад — волшебная страна с необычной атмосферой, наполненной детским смехом, восторгом, удивлением. Работать в таком месте могут только люди с доброй и открытой душой, заботливым и любящим сердцем, способные осознавать ценность и важность любого момента в жизни дошкольников.

Наш детский сад сегодня — стабильное, успешное и развивающееся в соответствии с современными тенденциями учреждение дошкольного образования. Коллектив идет в ногу со временем, учится и профессионально растет. В детском саду внедряются современные программы, инновационные технологии. Успешно создаются условия для реализации образовательной программы, которая предъявляет высокие требования к уровню развития творческой личности воспитателя, способствуют формированию педагогов нового уровня, легко принимающих и использующих в работе с детьми проектную, исследовательско-экспериментальную деятельность, здоровьесберегающие технологии.

Одним из приоритетных направлений деятельности, реализуемых в детском саду, является предоставление дополнительных образовательных услуг. У нас действует 13 групп по интересам: эстетической, оздоровительной, развивающей направленности.

За годы работы в учреждении дошкольного образования сформировался коллектив единомышленников, которые помогают детям познавать новое, учат видеть прекрасное и удивительное, укреплять здоровье.

Сотрудники детского сада стремятся создать для детей атмосферу любви и радости, сделать их жизнь интересной и содержательной. На протяжении многих лет под руководством заведующей Татьяны Красногорской в дошкольном учреждении работают замечательные педагоги, которые изо дня в день дарят дошколятам свою теплоту и нежность: Ольга Дивакова, Наталья Гавриченкова, Татьяна Линник, Светлана Рабцевич. Радует нас и молодая смена: педагог- психолог Светлана Зенькович, педагоги-дефектологи Татьяна Петрова, Наталья Лапо, Виктория Рубанцева, музыкальные руководители Кристина Королева, Ольга Рублевская, руководители физического воспитания Наталья Бабина, Елена Бондаренко, Татьяна Хмарук, воспитатели Оксана Ананич, Нина Иванченко, Ольга Ларчик, Оксана Дятленок, Ольга Липай, Мария Шпаковская, Татьяна Тараева. Им присущи добросовестность, инициатива и искренняя заинтересованность. В 2019 году Ольга Ларчик заняла второе место в районном конкурсе «Воспитатель года». Три педагога имеют высшую квалификационную категорию, 22 — первую.

Рядом с нами трудятся медицинские сестры Светлана Меркуль, Ольга Шелег, шеф-повар Валентина Устина, помощники воспитателей Вера Хамутовская, Марина Калиновская, Светлана Иванцова. Благодаря их стараниям детский сад встречает воспитанников свежестью, чистотой, вкусными ароматами, которые каждого посетителя нашего учреждения возвращают в неповторимую атмосферу детства.

Я счастлива, что коллектив в детском саду дружный, сплоченный. Работать в нем — одно удовольствие.

Детский сад воспитал и выпустил в школу десятки поколений малышей. Теперь, вступив во взрослую жизнь, выпускники с радостью водят к нам своих детей. Значит, наша история продолжается…

Татьяна Козлова,

заместитель заведующего ГУО «Ясли-сад «Зубренок».