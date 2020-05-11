75 лет Великой Победе 

Юбилей Победы отметили в Новопольском сельсовете

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Здесь расположены 17 памятников,  воинских захоронений и братских могил. Накануне праздника к ним  были возложены корзинки и цветы. Основные памятные мероприятия прошли 9 мая у памятников  в агрогородках Озеричино, Новополье и Сергеевичи.

В агрогородке Сергеевичи возложение венков и цветов в юбилей Победы состоялось к памятнику “Братская могила 42 воинов и 4 партизан”.

— В этом году совместно с отделом идеологической работы, культуры и по делам молодежи райисполкома были установлены и нанесены на табличку  десять имен воинов и партизан, захороненных здесь, — рассказала управляющий делами Новопольского сельисполкома Ольга Жуковец.

Также в канун праздника  вручили открытки и подарки трем несовершеннолетним узникам: Марии Петровне Леоненко, Галине Николаевне Ксензовой и Антону Антоновичу Козловскому.

Анастасия ПЛЕТНЕВА.

 

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