Юлия Боброва: “Мы несем ответственность за будущее”

Юлия Боброва — начальник лаборатории промышленной экологии филиала «ТЭЦ-5» РУП «Минскэнерго» — уверена, что в этих словах нет ни грамма пафосности:

— От того, насколько минимальным будет воздействие на природу любого промышленного производства, напрямую зависит состояние окружающей среды, а, значит, и наше здоровье, здоровье наших детей и внуков. Наше будущее. Промышленные лаборатории повсеместно создаются для того, чтобы осуществлять оперативный экологический мониторинг, который нацелен на соблюдение предприятиями требований, установленных законодательством в области охраны окружающей среды. Поэтому значимость нашей работы сложно переоценить. И мы понимаем всю степень ответственности, которая на нас лежит. От качества нашей работы зависит и своевременное определение степени воздействия предприятия на окружающую среду, и возможность своевременного принятия мер по недопущению ее загрязнения.

В лаборатории филиала ТЭЦ-5 РУП «Минскэнерго» работает небольшой коллектив: два инженера и три лаборанта. Коллектив молодой, работоспособный, постоянно повышающий уровень своей профессиональной подготовки. Возглавила его Юлия Боброва четыре года назад.

— На ТЭЦ-5 я пришла работать в 2009 году после окончания Международного государственного экологического института имени А.Д. Сахарова Белорусского государственного университета, — рассказывает Юлия. — По образованию я эколог-аналитик. Мне, я считаю, очень повезло с наставниками. Бывший начальник лаборатории Валентина Рябая помогла освоиться на предприятии, понять его специфику. Я благодарна за наставничество и поддержку. Без этого молодым специалистам начинать сложно в любой организации.

За последние четыре года в лаборатории была проведена огромная работа по подготовке к аккредитации на выполнение испытаний в области охраны окружающей среды. До этого их выполняли подрядные организации. Аккредитация собственной лаборатории означает и экономию средств, и возможность осуществления оперативного мониторинга: анализ можно проводить в любое время и при необходимости реагировать на проблемы безотлагательно.

— Для того, чтобы мы могли успешно пройти аккредитацию, в лабораторию было закуплено новое оборудование, сотрудники побывали на курсах повышения квалификации, — рассказывает Юлия Игоревна. — Была подготовлена необходимая документальная база. Это огромная работа. И она успешно завершена. Мы выдержали данный экзамен и получили аккредитацию. Ее область — выбросы от стационарных источников. Поверхностные воды. Подземные воды. Сточные воды. Питьевая вода.

Аккредитация — это не только подтверждение высокой компетенции сотрудников любой лаборатории, но и их дополнительная ответственность за качество проведения химических анализов и их результаты. Юлия Боброва уверена, что результат проделанной работы целиком зависел от настроенности коллектива, члены которого не боятся дополнительной нагрузки, стремятся профессионально расти. Работать с коллегами, по словам начальника лаборатории, приятно и комфортно, поэтому каждый новый рабочий день начинается с хорошего настроения.

Елена ШАНТЫКО.