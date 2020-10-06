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Юные спасатели-пожарные помогают пожилым людям

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Активисты Белорусской молодежной общественной организации спасателей-пожарных района  присоединились  к  республиканской  акции «Молодежь за  безопасность». Ребята  вместе с  работниками  Пуховичского  РОЧС  навещают  одиноких и одиноко проживающих пожилых людей, инвалидов и предлагают свою помощь.

Собрать урожай, навести порядок в доме или на участке — любая работа, которую сложно сделать бабушке или дедушке, школьникам в радость. Так, в одном из домов агрогородка Блужа активистов встретила  Ольга   Федоровна Ковалева. Женщина была  рада  визитерам,  ведь ее дети живут далеко и не всегда могут приехать.

— Я очень люблю гостей. Много лет проработала в социальной службе, и сейчас, когда помощь понадобилась самой, приятно, что пришли такие трудолюбивые и активные ребята, —  поделилась  Ольга  Федоровна.

Пуховичский  РОЧС.

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