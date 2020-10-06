Юные спасатели-пожарные помогают пожилым людям

Активисты Белорусской молодежной общественной организации спасателей-пожарных района присоединились к республиканской акции «Молодежь за безопасность». Ребята вместе с работниками Пуховичского РОЧС навещают одиноких и одиноко проживающих пожилых людей, инвалидов и предлагают свою помощь.

Собрать урожай, навести порядок в доме или на участке — любая работа, которую сложно сделать бабушке или дедушке, школьникам в радость. Так, в одном из домов агрогородка Блужа активистов встретила Ольга Федоровна Ковалева. Женщина была рада визитерам, ведь ее дети живут далеко и не всегда могут приехать.

— Я очень люблю гостей. Много лет проработала в социальной службе, и сейчас, когда помощь понадобилась самой, приятно, что пришли такие трудолюбивые и активные ребята, — поделилась Ольга Федоровна.

Пуховичский РОЧС.