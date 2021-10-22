Юные спасатели Пуховичского района приняли участие в велопробеге

В рамках второго этапа республиканской акции «Молодежь за безопасность» юные спасатели Пуховичского района совместно с районным комитетом ОО «БРСМ» приняли участие в велопробеге.

Ребята с городских школ стартовали от районного отдела по чрезвычайным ситуациям и проехали по историческим местам города. Расстояние и прохладная погода не испугали участников, ведь в Белорусской молодежной общественной организации спасателей-пожарных состоят только смелые и выносливые ребята. Незабываемые впечатления и заряд бодрости получили все участники велопробега.

Пуховичский РОЧС.