Молодёжь МЧС информирует 

Юные спасатели Пуховичского района приняли участие в велопробеге

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В рамках второго этапа республиканской акции «Молодежь за безопасность» юные спасатели Пуховичского района совместно с районным комитетом ОО «БРСМ» приняли участие в велопробеге.

Ребята с городских школ стартовали от районного отдела по чрезвычайным ситуациям и проехали по историческим местам города. Расстояние и прохладная погода не испугали участников, ведь в Белорусской молодежной общественной организации спасателей-пожарных состоят только смелые и выносливые ребята. Незабываемые впечатления и заряд бодрости получили все участники велопробега.

 

 

Пуховичский РОЧС.

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