Юные спортсмены ЗАО «Август-Бел» борются за чемпионство

Из-за пандемии в спортивной жизни завода была длительная пауза — с апреля по август. В конце июля на тренировочный режим перешли детские футбольные и волейбольные секции. А с сентября жизнь наших юных спортсменов стала более насыщенной и интересной: начались соревнования по футболу на первенство Минской области и города Минска.

— В этом году попробовать силы своих воспитанников в областном первенстве решили оба наши тренера: Иван Бартошевич выводит команду мальчиков 2007 года рождения, а Александр Гуринович — 2009 года рождения, — рассказывает начальник отдела физической культуры и спорта Александр Гвоздев. — Ребята давно уже мечтали вырваться за рамки тренировочного режима и рады матчам с командами сверстников из других районов, поскольку хотят проверить и улучшить свою физическую подготовку, укрепить командный дух.

И уже состоявшиеся первые встречи принесли им и радость, и огорчения. Так, воспитанники Александра Гуриновича со счетом 5:1 выиграли у команды Пуховичской СДЮШОР, но с разницей в 5 мячей проиграли спортсменам из ФК «Шахтер» (Солигорск).

Команда подопечных Ивана Бартошевича уже играет во взрослый футбол — в формате (10+1). В первенстве области она с разгромным счетом 11:2 выиграла у стародорожских футболистов, но при 5 пропущенных и 3 забитых мячах уступила команде ФК «Городея» Несвижского района. Зато, встретившись с командой этого же клуба на первенстве города Минска, «августовцы» показали классную игру и победили со счетом 4:0. В этих же соревнованиях в матче со сверстниками из Ленинского района столицы (команда ФСЦДиМ) они также буквально с первых минут захватили инициативу и до конца встречи не упустили ее. В итоге 5 раз отправили мяч в ворота соперника, которому лишь однажды (и то с пенальти) позволили забить в свои ворота.

Еще 20 сентября состоялась последняя игра турнира ДФЛ города Минска (начинался в ноябре 2019 года и затянулся из-за пандемии), в котором дебютировали «малыши» Ивана Александровича — мальчики 2011-2012 года рождения. Ребята очень старались, родители их активно поддерживали как на этом матче с командой «Кинг», так и на протяжении всего турнира. В итоге — победа со счетом 6:2 и шестое место из 10 в турнире. Тренер доволен первым соревновательным опытом своих воспитанников, их желанием заниматься футболом и стремлением побеждать.

Ну, и о взрослом футболе. 21 сентября заводская команда продолжила доигрывание чемпионата и кубка АЛФ–2007, встретившись с командой «Арарат». Первый матч в полуфинале был фактически ничейным, но мы, наверное, чуть недооценили соперника, который начал играть раньше нас, и уступили один мяч, завершив игру со счетом 4:5. Надеюсь, что ко второй игре с этой командой мы соберемся и еще поборемся за выход в финал.

Это только начало соревнований. Тренеры сохраняют спокойствие, считая, что самые интересные и острые встречи еще впереди, и их воспитанники после длительного перерыва наберут форму и покажут достойную игру.

Анна ТРУБЧИК,

собственный корреспондент ЗАО «Август-Бел».