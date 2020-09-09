Юный пуховчанин получил почетное звание сеньор Scratch

Сеньор Scratch… Так уважительно можно называть ученика 7 класса Свислочской СШ Артура Ефимчикова, который среди своих сверстников очень преуспел в овладении Скретч — визуальной событийно-ориентированной средой программирования, созданной для детей и подростков: на международной онлайн-олимпиаде, прошедшей в прошлом году в рамках фестиваля-конкурса «Неделя Scratch в Беларуси», Артур Ефимчиков стал одним из 10 победителей. Им и было присвоено это почетное звание.

А началось увлечение программированием с подаренной Артуру книги…

— Мой папа работает на ЗАО «Август-Бел», где постоянно проводят различные мероприятия и конкурсы для детей сотрудников компании, — рассказывает Артур. — А еще награждают школьников за успехи в учебе. Вот однажды мой дневник с хорошими отметками «одержал победу», и мне подарили книгу про азы программирования. И я увлекся. Стал посещать факультативные занятия у Натальи Николаевны Левошени. Теперь думаю еще более серьезно заняться программированием и стать программистом.

Scratch — достаточно простой и доступный в использовании язык программирования. На языке Scratch компьютерные программы создаются практически как конструктор LEGO: на мониторе собираются графические блоки, которые и управляют анимированными героями. Такие занятия дают возможность школьникам учиться конструировать и программировать роботов. Еще несколько десятилетий назад о столь стремительном техническом прогрессе можно было только мечтать. А сегодня — это реальность. В STEM-классе Свислочской СШ можно организовать целое представление с участием управляемых лего-роботов, которых собрали школьники.

Артур, по словам педагога Натальи Левошени, усидчивый и целеустремленный ребенок. В его увлечении, которое может стать в будущем профессией, он чувствует поддержку своих родителей. И у них есть причина гордиться сыном: шутка ли, что уже в шестом классе мальчик написал компьютерные программы?! А что будет впереди?!

Елена ИВАНОВА.