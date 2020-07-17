«З гонарам у сэрцы»: Историко-культурное наследие Беларуси — возрождение

Большое внимание со стороны государства уделяется сохранению культурного наследия. Шедевры белорусского искусства находятся в коллекциях крупнейших белорусских музеев, собраниях библиотек.

Классика белорусской драматургии и музыки демонстрируется на театральных подмостках и в концертных залах, экранизируется. Наиболее значимые материальные ценности включены в Государственный список историко-культурных ценностей Беларуси.

С момента обретения независимости в Беларуси ведется серьезнейшая работа по реставрации и восстановлению историко-культурного наследия: за 25 лет отреставрированы более 580 памятников архитектуры. Среди них – Мирский замок, Свято-Покровский монастырь в Толочине, бывший дворец Друцких-Любецких в Щучине, Борисоглебская (Коложская) церковь в Гродно, Северо-восточная башня Лидского замка.

Лидский замок. Фото из архива

Гомельский дворцово-парковый ансамбль. Фото из архива

Сохранить историко-культурное наследие во многом удается благодаря фонду Президента Республики Беларусь по поддержке культуры и искусства. Так, в 2017–2019 годах за счет средств фонда проведены реставрационные работы дворцово-паркового ансамбля Пусловских в Коссово, завершен капитальный ремонт бывшего дома купца Антошкевича в Могилеве, восстановлено родовое имение Наполеона Орды в урочище Красный Двор, реставрация живописи Спасо-Преображенской церкви в Полоцке и другие мероприятия.

В год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне отреставрирована площадь Победы, продолжается реставрация и музеефикация сооружений в мемориальном комплексе «Брестская крепость-герой». За годы суверенитета по инициативе Президента возведены десятки новых объектов, ставших знаковыми для страны и белорусской архитектуры. Среди них Дворец Независимости, Музей Великой Отечественной войны, Национальная библиотека Беларуси, «Минск-Арена», площадь Государственного флага. В последнее десятилетие открыт Храм-памятник в честь Всех Святых, памятник «Массив имен» в «Тростенце», мемориальный комплекс в деревне Ола.

По поручению Президента Александра Лукашенко в ноябре 2012 года Совет Министров утвердил государственную программу возрождения технологий и традиций производства слуцких поясов и развития производства национальной сувенирной продукции «Слуцкие пояса» на 2012–2015 годы.

Изучив секреты мастерства ткачей, исследовав художественные особенности поясов и материалы, из которых они изготавливались в ХVIII веке, на предприятии «Слуцкие пояса»воссоздали уникальную технологию производства поясов. Первый слуцкий пояс – полная копия оригинального исторического шедевра – вручен Александру Лукашенко и хранится во Дворце Независимости.

О сохранении народных традиций, историко-культурного наследия страны, шедеврах белорусского искусства, о ярких его представителях, чьи имена звучат на крупнейших культурных площадках мира — в мультимедийном проекте Белта: «З ГОНАРАМ У СЭРЦЫ». Беларусь уникальная: культура и традиции», читайте здесь.

Источник: Белта