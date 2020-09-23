За 8 месяцев в районе зарегистрировано 6 случаев производственного травматизма

По данным Департамента государственной инспекции труда по Пуховичскому району за январь-август 2020 года зарегистрировано 6 случаев производственного травматизма с тяжелым исходом и один случай производственного травматизма со смертельным исходом, произошедший в ГУП «Пуховичское ПМС».

Анализ производственного травматизма показывает, что в текущем году наибольшее число несчастных случаев — по два из семи —произошло в сельском хозяйстве, в организациях безведомственной подчиненности и коммунальной формы собственности. Средний возраст потерпевших — 44 года.

Основными причинами произошедших несчастных случаев явилось невыполнение руководителями обязанностей по охране труда, несоответствие технологического процесса требованиям по охране труда, допуск потерпевшего к работе без обучения, стажировки и проверки знаний по вопросам охраны труда, необеспечение средствами индивидуальной защиты, а также нарушение самими потерпевшими требований нормативно-правовых актов, локальных нормативных актов по охране труда.

К настоящему времени завершены специальным расследованием 5 случаев травматизма: в двух из них установлена вина нанимателя, по одному случаю — вина потерпевшего и смешанная вина (потерпевшего и нанимателя), еще в одном случае виновные лица не установлены.

За необеспечение здоровых и безопасных условий труда, нарушение правил охраны труда, повлекшие случаи производственного травматизма, привлечены к дисциплинарной ответственности 13 уполномоченных должностных лиц организаций района.

Анастасия СОЛОВЕЙ,

главный специалист управления по труду, занятости и социальной защите райисполкома.