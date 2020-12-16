За кражу бутылки водки из магазина пуховчанину грозит 240 часов общественных работ

Суд Пуховичского района приговорил 32-летнего жителя агрогородка Дубровка по части 1 статьи 206 Уголовного кодекса Республики Беларусь к наказанию в виде 240 часов общественных работ.

Судом установлено, что в сентябре текущего года данный гражданин в утреннее время, находясь в магазине «ТРИО» ТПООО «Пуховичиторг» в городском поселке Руденск, спрятал в пакет бутылку водки и пытался пронести ее мимо кассы. Будучи обнаруженным, требования продавца оплатить товар проигнорировал и скрылся из магазина, чем совершил открытое похищение имущества (грабеж).

Украденное спиртное в скором времени было распито неподалеку от железнодорожного вокзала с незнакомым мужчиной. После этого гражданин направился домой, куда к обеду приехали сотрудники милиции.

Как выяснилось, молодой мужчина нигде не работал, ранее неоднократно привлекался к административной ответственности за мелкое хищение и распитие спиртных напитков в общественном месте. В момент совершения преступления он находился в состоянии опьянения.

К слову, ущерб, причиненный преступлением, был возмещен обвиняемым в добровольном порядке в ходе предварительного следствия. Но поработать ему все-таки придется.

Виталий ГОЛУБОВИЧ, прокурор Пуховичского района.