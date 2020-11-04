За месяц в Минской области значительно выросли цены на некоторые виды товаров

В Минской области в сентябре по сравнению с августом 2020 года цены на продовольственные товары увеличились на 0,3 процента, на непродовольственные — на 1,9 процента. Существеннее за месяц подорожали масло растительное — на 4,3 процента, овощи — на 1,7 процента, чай — на 1,5 процента, майонез — на 1,2 процента, рыба и рыбопродукты — на 1 процент.

Среди непродовольственных товаров за месяц значительнее выросли цены на мыло хозяйственное — на 5 процентов, телерадиотовары — на 4,8 процента, чулочно-носочные изделия — на 4,3 процента, бытовые электротовары — на 3,2 процента.

Главное статистическое управление Минской области.