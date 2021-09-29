Коротко о разном 

Спасатели Минской области трижды выезжали на поиски потерявшихся в лесу

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25 сентября в 21:04 спасателям поступило сообщение о том, что требуется помощь в поиске заблудившихся женщин в лесном массиве вблизи деревни Угодино Пуховичского района.

Около 13:00 пенсионерка вместе с дочерью ушли в лес за ягодами. Связь с ними отсутствовала. В РОВД обратился сосед.

Поисковые работы проводились работниками МЧС  и РОВД. А на следующий день для поисков также были привлечены работники лесхоза и военнослужащие. Всего в поисково-спасательной операции 26 сентября приняли участие 47 человек, было задействовано 7 единиц техники.

Гражданки же вышли из леса самостоятельно, в медицинской помощи они не нуждались.

Источник: МЛЫН.BY

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