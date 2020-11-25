За нарушение правил самоизоляции оштрафовано 15 жителей района

На территории Беларуси с 10 апреля текущего года действует постановление Совета Министров Республики Беларусь от 8 апреля 2020 года № 208 «О введении ограничительного мероприятия». Таким ограничительным мероприятием, введенным в целях предотвращения распространения инфекции, вызванной коронавирусом COVID-19, является самоизоляция. В настоящее время в числе граждан, за которыми милиция осуществляет контроль по соблюдению условий самоизоляции, находится 1317 жителей Пуховичского района.

О правилах поведения в условиях самоизоляции, которая назначается некоторым гражданам в связи с эпидемией COVID-19, напоминает начальник милиции общественной безопасности Пуховичского РОВД Дмитрий Сиротко:

— Самоизоляция — система мероприятий, обеспечивающих изоляцию в домашних или иных условиях граждан при наличии инфекции COVID-19, а также тех, кто имел либо мог иметь контакты первого уровня с инфицированными коронавирусом. На самоизоляцию отправляются и граждане при въезде на территорию республики из стран, где наблюдаются множественные случаи заражения коронавирусом (Минздрав регулярно обновляет список таких стран).

Обычно срок изоляции составляет 14 дней, но может быть продлен или сокращен по решению учреждения здравоохранения, в котором наблюдается гражданин.

В нашем районе круг лиц, которым предписано на определенный период времени проживание в режиме самоизоляции, определяет санитарная служба. Информацию об этих людях районный центр гигиены и эпидемиологии передает медицинской службе для организации лечения заболевших, а также в милицию для проведения контроля за соблюдением отправленными на самоизоляцию гражданами санитарных требований.

Граждане, находящиеся в самоизоляции, обязаны не покидать места проживания и не посещать места работы или учебы, объекты торговли и общественного питания, спортивные, выставочные и концертные залы, кинотеатры, вокзалы и другие места массового пребывания людей.

Допускается в случаях крайней необходимости посещение ближайшего продовольственного магазина или аптеки, а также вынос бытовых отходов в ближайшее место их сбора при условии соблюдения мер профилактики: при выходе из жилого помещения граждане обязаны использовать маску, перчатки и не допускать контакты с другими людьми.

Сотрудники Пуховичского РОВД регулярно проводят проверку выполнения этих требований лицами, которые отправлены на самоизоляцию. Такие проверки осуществляются посредством визуального контроля, для чего гражданина, находящегося на самоизоляции, просят показаться в окне жилого помещения, в котором он проживает, либо выйти на балкон или крыльцо. Применяется также метод контроля по стационарной телефонной связи или посредством визуализации мессенджеров.

За невыполнение требований о соблюдении правил самоизоляции на 15 жителей Пуховичского района составлены административные протоколы по статье 23.4 Кодекса об административных правонарушениях Республики Беларусь «Неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица при исполнении им служебных полномочий». Так, нарушая правила самоизоляции, один из жителей Марьиной Горки не-однократно выходил из подъезда многоквартирного дома, чтобы покурить. Игнорировал он и замечания соседей, которые знали, что ему предписан режим самоизоляции в связи с подтвержденным коронавирусом. За подобные недопустимые прогулки по многоквартирному дому без защитной маски данному гражданину пришлось уплатить штраф в размере 30 базовых величин (810 рублей).

Штраф в размере 15 базовых уплатила жительница райцентра, которая уехала из дома в другой район, где находилась в компании, отмечающей день рождения.

К слову, за невыполнение требований о самоизоляции законом предусмотрен штраф до пятидесяти базовых величин либо административный арест.

Хочется напомнить гражданам, находящимся на самоизоляции, что ее стандартный срок — 14 дней — не такой большой период, ограничивающий вас в каких-либо действиях. Отнеситесь к соблюдению правил поведения в самоизоляции с должным пониманием необходимости и важности таких мер, ведь в первую очередь они направлены на контроль за вашим состоянием здоровья.

Не подвергайте возможной опасности себя и окружающих вас граждан, пренебрегая требованиями правил поведения в самоизоляции.

Просим граждан, которым известны факты нарушения требований о соблюдении правил самоизоляции лицами, находящимися в ней, незамедлительно информировать Пуховичский РОВД по телефонам дежурной части: 3-55-34, (8-029) 345-05-34 или 102.

Андрей МАЗАНИК.