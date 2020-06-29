За незаконные действия в отношении огнестрельного оружия возбуждено 3 уголовных дела

Уважаемые граждане, хочется еще раз напомнить Вам, что гражданам запрещается хранить и использовать найденное или переданное оружие, собственниками которого они не являются. Такое оружие подлежит немедленной сдаче в органы внутренних дел.

Не стоит забывать, что незаконно хранящиеся оружие и боеприпасы рано или поздно становятся инструментом совершения необратимых последствий, стоящих свободы, а порой и жизни человека.

В целях улучшения на территории Пуховичского района криминогенной обстановки, ОВД Пуховичского райисполкома напоминает гражданам, что на территории района на постоянной основе функционирует горячая линия «ПРОЩАЙ ОРУЖИЕ!», направленная на добровольную сдачу населением незаконно хранящегося оружия, боеприпасов, взрывных устройств и взрывчатых веществ.

Какова ответственность за незаконное владение оружием?

-ответственность за незаконные действия в отношении газового, пневматического или метательного оружия предусмотрена по ст.23.46 административного кодекса Республики Беларусь и влечет наложение штрафа в размере от 8 до 10 б. в. с конфискацией предмета административного правонарушения или без конфискации.

За незаконное ношение либо перевозку газового, пневматического или метательного оружия, совершенные в течение года после наложения административного взыскания наступает уголовная ответственность по ст. 297 УК Республики Беларусь «Незаконные действия в отношении газового, пневматического или метательного оружия» и влечёт наказание в виде: штрафа, или исправительных работ на срок до одного года, или ареста. В соответствий с частью 2 данной статьи за незаконные изготовление либо сбыт газового, пневматического или метательного оружия наступает ответственность в виде штрафа, или исправительных работ на срок от одного года до двух лет, или арест, или ограничение свободы на срок до двух лет, или лишением свободы на тот же срок.

— ответственности за незаконное хранение охотничьего гладкоствольного оружия предусмотрена по ст.23.71 административного кодекса Республики Беларусь и влечет наложение штрафа в размере от 10 до 30 базовых величин с конфискацией предмета административного правонарушения или без конфискации;

-незаконное хранение огнестрельного оружия с нарезным стволом, боеприпасов и взрывчатых веществ – уголовная ответственность по ст.295 УК РБ и влечёт наказание в виде исправительных работ сроком до 2 лет, или арестом, или лишением свободы на срок до 7 лет со штрафом или без штрафа.

Проводимая профилактическая работа с населением района способствовала тому, что гражданами за текущий период 2020 года было добровольно сдано 26 единиц огнестрельного оружия и 135 боеприпасов различного калибра. При этом сотрудниками ОВД из незаконного оборота изъято 12 единиц. За незаконные действия в отношении огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывных устройств и взрывчатых веществ было возбуждено

3 уголовных дела по ст.295 УК Республики Беларусь.

Также хочется напомнить, что граждане добровольно (в том числе по предложению властей) сдавшие оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества и взрывные устройства, освобождаются от ответственности, кроме случаев сбыта.

Отдел внутренних дел Пуховичского райисполкома обращается с просьбой к жителям района сообщать о лицах, которые без разрешения органов внутренних дел хранят огнестрельное оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества, а также о тех, кто желает незаконно приобрести или сбыть их. Мы рассчитываем на Ваше понимание и сотрудничество. Только сообща мы сделаем свою жизнь безопаснее.

Сведения принимаются круглосуточно по телефонам: 8(01713)-35534, 102. Анонимность гарантируется.

Также по вопросам, связанным с оборотом оружия, жители нашего района могут обратиться в разрешительную систему Пуховичского РОВД. Приём граждан осуществляется: среда, пятница – с 08.00 до 13.00; вторник, четверг – с 15.00 до 20.00; суббота – с 09.00 до 13.00, контактный телефон 8(01713)-35716.

Валерий Климович,

старший инспектор по разрешительной работе отдела охраны правопорядка и профилактики отдела внутренних дел Пуховичского райисполкома.