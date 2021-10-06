За оскорбления властей и участие в деструктивных чатах задержан житель Дружного

30-летнего слесаря из поселка Дружный задержали оперативники областного ГУБОПиКа — он оставлял оскорбительные комментарии в адрес прокурорского работника и других представителей власти, сообщает официальный телеграм-канал МВД.

Молодой человек — активный участник протестного движения, пользователь деструктивных информационных телеграм-ресурсов, в том числе состоит в чат-ботах «Рабочы рух», «План Перамога», «Диалог с народом». При обыске у него обнаружены флаги, наклейки, стикеры протестного толка.

Установлено, что в августе-октябре прошлого года задержанный принимал участие в массовых беспорядках и несанкционированных акциях в столице. Вместе с другими протестующими оказывал сопротивление сотрудникам милиции, блокировал движение транспорта.

Молодой человек признан подозреваемым по возбужденным ранее прокуратурой Минска уголовным делам и водворен в ИВС.

Источник: МЛЫН.BY