Изменения: За что вводится уголовная ответственность и предусмотрены административные меры

В Беларуси вводится уголовная ответственность за незаконную организацию деятельности незарегистрированных или лишенных регистрации организаций, а также предусмотрены административные меры за сбор средств для возмещения расходов, обусловленных привлечением к ответственности за нарушение порядка организации и проведения массовых предприятий.

Это следует из закона №144-З, который был опубликован 11 января на Национальном правовом интернет-портале. Закон вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования — 21 января.

Уголовный Кодекс Беларуси дополнили еще одной статьей 193-1 «Незаконные организация деятельности общественного объединения, религиозной организации или фонда либо участие в их деятельности».

Согласно этой статьи «организация деятельности либо участие в деятельности политической партии, иного общественного объединения, религиозной организации или фонда, в отношении которых имеется вступившее в законную силу решение уполномоченного государственного органа об их ликвидации или приостановлении их деятельности, а равно организация деятельности либо участие в деятельности политической партии, иного общественного объединения, религиозной организации или фонда, не прошедших в установленном порядке государственную регистрацию, при отсутствии признаков преступления, предусмотренного статьей 423-1 настоящего Кодекса, — наказываются штрафом, или арестом, или лишением свободы на срок до двух лет».

В статье есть несколько примечаний, которые объясняют, что означает участие в деятельности политической партии, иного общественного объединения, религиозной организации или фонда, в каком случае деятельность не подпадает под действие новой статьи, а также в каких случаях можно избежать уголовной ответственности.

Кроме того, согласно новому закону, из Кодекса об административных правонарушениях исключается статья 24.57 «Незаконные организация деятельности общественного объединения, религиозной организации или фонда либо участие в их деятельности».

В то же время статья 24.23 Кодекса об административных правонарушениях дополнена новым пунктом. «Сбор, получение, использование денежных средств, иного имущества, в том числе имущественных прав, а также исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности, а равно выполнение работ, оказание услуг для целей возмещения расходов, обусловленных привлечением лица к ответственности за нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий, — влекут наложение штрафа в размере от пяти до тридцати базовых величин с конфискацией предмета административного правонарушения или без конфискации, а на юридическое лицо — до ста процентов от суммы (стоимости) предмета административного правонарушения с его конфискацией или без конфискации».

Дмитрий ЛУГИН,

прокурор Пуховичского района.