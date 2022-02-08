За покупками с «Моей картой»

Наполняем корзину социально значимыми товарами.

На первой кассе магазина «Доброном», который расположен в Новой Заре в торговом комплексе «Хельсинки», было шумно: слишком громко высказывал какие-то претензии к кассиру пожилой мужчина. Странно, но в его руках не было продуктов, за которые он хотел бы расплатиться и которые могли бы вызвать теоретически какие-то претензии. А вот эмоции были! И он щедро делился ими не только с кассиром, но и с окружающими.

Оказалось, недоволен был мужчина тем, что на кассе у него спрашивают пенсионное удостоверение всякий раз, когда он, расплачиваясь, хочет получить так называемую «социальную» скидку.

— Подобные претензии мы слышим сейчас практически каждый день, — объясняет мне директор магазина Виктория Кирчук. — Но, согласитесь, если вы хотите получить скидку по специальной карте «Моя карта», то должны удостоверить, что вы относитесь к одной из тех социальных категорий, которым с 17 января в некоторых магазинах стали предлагать 10%-ю скидку на определенные товары.

Разобраться, что это за скидки и какие товары можно купить дешевле, пробуем вместе с Викторией Константиновной не только теоретически, но и практически: так сказать, с тележкой в руках.

Итак, из теории:

Постановлением Совета Министров №713 от 10 декабря 2021 года был скорректирован перечень товаров, цены на которые регулируются государством. Этот список был сокращен до 29 позиций социально значимых товаров, а также 50 позиций лекарственных средств. Затем Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) совместно с участниками Ассоциации розничных сетей подписало дополнительное соглашение №1 к соглашению о предоставлении скидок на социально значимые товары первой необходимости социально уязвимым категориям населения от 12 января 2022 года. Соглашение подписало 16 белорусских торговых субъектов: в том числе «Доброном», «ДОРОРС», «Евроопт», магазины которых есть и в нашем районе, а также «Корона», «Соседи», «Белкоопсоюз», «Белмаркет», «Виталюр», «ГИППО», Green и другие.

Согласно документу, рассчитывать на скидку могут пенсионеры, многодетные родители и те, чей доход в месяц составляет не более 288 рублей. Покупателю в магазине в обязательном порядке нужно предъявить удостоверение, которое подтверждает его статус, и для оформления скидочной карты (в каждой сети она своя), и во время покупки.

Ежемесячно условный покупатель сможет покупать со скидкой продукты в конкретном торговом объекте на сумму не более 288,01 рубля (бюджет прожиточного минимума в среднем на душу населения).

Что ж, попробуем на практике, как работает «Моя карта» (карта сети «Доброном»). В руках директора магазина Виктории список социально значимых продуктов, у меня — тележка. Отправляемся за покупками. В торговом зале этого магазина покупателя «встречают» витрины с овощами и фруктами. Глазами, наверное, выбрал бы многое, но в списке из фруктов — только отечественные яблоки. Сегодня выбор на них не будем останавливать. Овощи также брать не будем, но в ассортименте есть все, что можно взять: картофель, лук, капуста, морковь, свекла.

Возле витрины с молочными продуктами есть необходимость задержаться. Молоко, кефир, сметана… Есть все. Но скидка будет только на упакованное в пленку и без вкусовых добавок. Если хотите топленое молоко или творог с наполнителем, то придется покупать эти товары уже за полную цену.

Берем сыр (кроме сверхтвердых, плавленых или с плесенью), яйца, сливочное и растительное масло. Это то, что в доме нужно всегда.

Пополняем тележку макаронами (кроме тех, что из твердых сортов пшеницы), овсянкой (классической, без ароматических добавок), мукой, перловкой. И переходим в мясной отдел. Здесь можно купить мясо (на кости) или курицу целиком.

В хлебном отделе на выпечку не заглядывайтесь. Скидка распространяется на ржаной и ржано-пшеничный хлеб.

На этом решаем остановиться, хотя можно еще купить по скидке, например, детское питание — каши, смеси, мясные и фруктовые консервы.

Идем к кассе. Наш базовый продуктовый набор «потянул» на 28 рублей 91 копейку. Сумму пробиваем по карте кассира магазина Зои Гродниковой, которая оформила ее как многодетная мама. В чеке остается 26 рублей 3 копейки.

— Около трех рублей получается. Экономия кажется небольшой, но, тем не менее, она есть, и кому-то определенно нужна, — говорит Зоя. — Вот за один поход можно на шоколадку детям сэкономить, например. Хотя, конечно, не все и не всегда будут придерживаться этого списка, ведь привыкли покупать другие продукты. На них скидки постоянным покупателям предоставляют уже сами торговые сети. И у нас можно получить скидку по «Доброй карте». Но она, конечно, не 10 процентов. И на другие покупки придется оформить другой чек.

В январе скидочные карты «Моя карта» после заполнения анкеты в этом «Доброноме» оформили более 500 человек.

— Для неработающих пенсионеров 10 процентов — это ощутимая скидка, — сказала мне на выходе покупательница, которая, как и мы, обошла магазин со списком МАРТ. — Все же многие социально значимые товары — это те, что мы каждый день покупаем. Копейка к копейке — и что-то вкусное внуку куплю.

Теоретически, если выбрать весь положенный продуктовый набор, который привязан к сумме бюджета прожиточного минимума и составляет 288,01 рубля (с учетом скидки), то можно сэкономить немногим более 30 рублей в месяц.

Елена ШАНТЫКО.