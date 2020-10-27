За состояние местных дорог в районе отвечает коллектив филиала  КУП  «Минскоблдорстрой»-«ДРСУ № 169»

Известно, что дорога дороге — рознь. Одно дело — комфортно ехать по автомагистрали, другое — по проселочной дороге, поверхность которой время от времени под воздействием климатических условий превращается в «стиральную доску». Работы у дорожной службы по содержанию и ремонту дорог местного значения всегда много, тем более, что таких дорог насчитывается более 240, а их общая протяженность превышает 884 километра. Именно такую обширную сеть местных дорог в Пуховичском районе обслуживает филиал КУП «Минскоблдорстрой»-«ДРСУ № 169».

Более 30 километров составили в этом году дороги местного значения, на которых был выполнен текущий ремонт. Восстановление асфальтобетонного покрытия произведено на участках общей протяженностью более 16 километров.

Годовой план по объемам ремонта дорог был выполнен еще в августе. Также за этот период на дорогах района построено 5 новых автобусных остановочных пунктов, установлено 5 новых павильонов, обустроено два места для посадки и высадки детей-пассажиров вблизи учреждений образования.

К слову, на обслуживании дорожной организации находится 204 автобусных остановки, 55 автопавильонов, 33 моста и 622 водопропускных трубы. Только успевай все, что необходимо, отремонтировать и привести в порядок, в том числе убрать мусор, который постоянно появляется на автобусных остановках и обочинах.

С участием ДРСУ № 169 проводится и благоустройство улиц в населенных пунктах района. Так, в текущем году большой объем работ выполнен по обновлению асфальтобетонного покрытия улиц в Марьиной Горке, асфальтированию придомовых территорий ряда многоквартирных домов в поселках Дружный, Свислочь.

Пуховичские дорожники также помогли коллегам из Червеня в подготовке их города к проведению областного праздника «Дажынкі-2020»: выполнили ремонтные работы на 10 улицах.

Полученная выручка (за 9 месяцев — 7 миллионов 465,7 тысячи рублей) позволила продолжить обновление материально-технической базы организации: приобретены новый автобус для подвоза ремонтно-строительных бригад к месту работы, а также новый каток для уплотнения оснований и покрытий.

Завершается подготовка к выполнению работ по оперативному обслуживанию местных дорог в зимний период. В исправном состоянии находятся 8 пескоразбрасывателей и 3 грейдера. Вместо 4 погрузчиков по норме подготовлены к работе 6. Из 9 тракторов осталось отремонтировать один. Ведется заготовка противогололедного материала. В наличии уже более 2 тысяч тонн.

Практически все работы, которые входят в обширный круг обязанностей дорожной организации, выполняются коллективом филиала КУП «Минскоблдорстрой»-«ДРСУ № 169» вовремя и качественно.

Многие работники имеют высокую квалификацию и большой опыт работы. Накануне Дня автомобилиста и дорожника начальнику филиала Геннадию Матарасу объявлена благодарность министра транспорта и коммуникаций. За добросовестный труд и высокий профессионализм, образцовое исполнение обязанностей начальник планово-производственного отдела Эмилия Мороз и тракторист Анатолий Аленин награждены нагрудным знаком отличия Министерства транспорта и коммуникаций «Ганаровы дарожнік Беларусi» II cтепени, прораб асфальтобетонного завода Сергей Кардаш и тракторист Владимир Руденя награждены почетной грамотой Министерства транспорта и коммуникаций.

Почетными грамотами КУП «Минскоблдорстрой» отмечены заместитель начальника Светлана Игнатова, водитель погрузчика Леонид Швабский, водитель автомобиля Юрий Сарачинский, прораб Вадим Снитко, ведущий инженер планово-производственного отдела Ольга Лапицкая.

Объявлена благодарность КУП «Минскоблдорстрой» трактористу Якову Баранову, трактористу Артуру Минько, водителю погрузчика Сергею Соболю, машинисту автогрейдера Валерию Шашку.

Андрей МАЗАНИК.