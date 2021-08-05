За сутки в Беларуси зарегистрирован 581 пациент с COVID-19, выписаны 419. Об этом БелТА сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 448 335 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 442 380 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 3483 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки выполнено 6588 тестов. Всего в стране проведено 7 330 744 теста.

Более 1,4 млн белорусов получили первую дозу вакцины против COVID-19, из них более 996,3 тыс. — прошли полный курс вакцинации.