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За сутки в Беларуси зарегистрированы 1020 пациентов с COVID-19, выписаны 1220

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За сутки в Беларуси зарегистрированы 1020 пациентов с COVID-19, выписаны 1220. Об этом БелТА сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 427 906 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 421 305 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 3257 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки выполнено 18 187 тестов. Всего в стране проведено 6 977 044 теста.

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