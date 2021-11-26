За сутки в Беларуси зарегистрированы 1674 пациента с COVID-19, выписаны 2252. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 646 743 человека с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 632 470 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 5010 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки выполнено 25 684 теста. Всего в стране проведено 10 295 659 тестов.

Более 3 418 000 белорусов получили первую дозу вакцины против COVID-19, из них более 2 704 000 прошли полный курс вакцинации.