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За сутки в Беларуси зарегистрированы 1858 пациентов с COVID-19, выписаны 1877

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За сутки в Беларуси зарегистрированы 1 858 пациентов с COVID-19, выписаны 1 877. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 177 274 человека с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 154 807 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

За весь период распространения инфекции на территории страны умер 1 341 пациент с выявленной коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки выполнено 8 306 тестов. Всего в стране проведено 3 803 118 тестов.

Источник: БелТА

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