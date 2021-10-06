За сутки в Беларуси зарегистрированы 1978 пациентов с COVID-19, выписаны 1307. Об этом БелТА сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 547 826 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 525 144 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 4212 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки выполнено 12 205 тестов. Всего в стране проведено 8 650 065 тестов.

Более 2 242 000 человек получили первую дозу вакцины против COVID-19, из них более 1 649 000 прошли полный курс вакцинации.