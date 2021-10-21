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За сутки в Беларуси зарегистрированы 2076 пациентов с COVID-19, выписан 2151

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За сутки в Беларуси зарегистрированы 2076 пациентов с COVID-19, выписан 2151. Об этом БелТА сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 577 932 человека с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 550 100 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 4449 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки выполнено 55 648 тестов. Всего в стране проведено 9 213 354 теста.

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