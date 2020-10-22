За здоровье леса в нашем районе отвечает Ольга Ланец

Ольга Ланец — инженер-лесопатолог Пуховичского лесхоза. В ее обязанности входит проведение анализа состояния лесных насаждений и составление прогноза дальнейшего развития популяции, а также определение границ очагов массового размножения вредителей леса и решение вопросов о целесообразности назначения мер его защиты.

— К сожалению, начиная с 2016 года резко возросли объемы сплошных и выборочных санитарных рубок леса, — отмечает Ольга Викторовна. — К таким вынужденным мерам приводит массовое усыхание деревьев хвойных пород, которое обусловлено снижением уровня грунтовых вод. В свою очередь, усыхающие и ослабленные деревья становятся объектами поселения насекомых-вредителей, что приводит древостой к потере технических качеств древесины. Часто насаждения, поврежденные стволовыми вредителями, впоследствии гибнут.

Если вовремя спилить лес, то древесина будет вполне пригодна для промышленного использования. Отсюда и быстрая вырубка пораженных участков, пока короед не испортил дерево окончательно, а также с целью не дать личинкам созреть, чтобы жучки не вылетали из дерева наружу и не заражали другие участки.

В нынешнем году, как и в предыдущие три года, объемы санитарных рубок леса значительно превышают масштабы такой работы в то время, когда эпидемическая ситуация в лесах была нормальной. Так, за весь 2016 год в Пуховичском районе было вырублено усыхающих и поврежденных вершинным короедом сосновых насаждений 395 гектаров, в том числе сплошные санитарные рубки были проведены на площади 3,4 гектара, выборочные — на площади 103,5 гектара, а остальное — уборка захламленности. А за 10 месяцев текущего года усыхающие сосновые насаждения вырублены на площади более 1027 гектаров, в том числе объем сплошных санитарных рубок превысил 130 гектаров, выборочных — более 400 гектаров, и почти 500 гектаров составила площадь уборки захламленности. И это не считая 357 гектаров вырубленных еловых насаждений, поврежденных короедом-типографом.

Правда, на рост этих цифр влияют также ураганы, которые в последние годы нередки. Поваленные ветром деревья также необходимо как можно скорее забрать на переработку, пока древесина не потеряла свои товарные качества. Так, в текущем году сплошными вырубками был убран бурелом с площади 43 гектара, и это не считая выборочных вырубок.

Еще одной причиной распространения вредителя может быть плохое санитарное состояние лесов. Старый валежник, засохшие и больные деревья, не убранные вовремя, становятся очагами размножения жучка. Поэтому уборка захламленности в лесах Пуховичским лесхозом проводится постоянно и измеряется большими объемами.

Распространение стволовых вредителей и размер причиняемого ими ущерба в значительной мере зависят от свое-временности лесохозяйственных и специальных санитарно-оздоровительных мероприятий в лесах с учетом биологических и экологических особенностей тех или иных видов вредителей. Такие меро-приятия работниками лесхоза проводятся постоянно.

К слову, в Институте леса Национальной академии наук Беларуси считают, что пик распространения короеда уже пройден, и, если позволят климатические условия, то эпидемия короеда в дальнейшем будет идти на спад.

Андрей МАЗАНИК.