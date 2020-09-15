Заблудились? Позвоните спасателям

«Мы заблудились. Помогите, пожалуйста, найти дорогу домой». Такое сообщение поступило на телефон службы спасения в начале сентября. Как выяснилось, две женщины, 72 и 47 лет, приехали в Тальку, пошли в лес и заблудились. На их поиски спасатели потратили более пяти часов, но все закончилось хорошо. Женщинам помог заряженный мобильный телефон.

В сезон сбора ягод и грибов в центр оперативного управления МЧС регулярно поступают сообщения о заблудившихся любителях «тихой охоты». В середине июля 79-летняя пенсионерка отправилась собирать ягоды вблизи лесного массива в Блуже и заблудилась. Женщина вышла в лес около десяти утра, но до вечера не вернулась. Тревогу забила ее дочь и обратилась за помощью. На поиски пропавшей пенсионерки отправились спасатели и сотрудники РОВД. 14 человек прочесывали лес, где женщина заблудилась. Ее нашли в 22.30. К счастью, дачница не пострадала, помощь медиков ей не понадобилась.

Сейчас в разгаре грибной сезон, и спасатели в очередной раз напоминают о правилах безопасности. Собираясь в лес, следует взять с собой небольшой запас еды, воду, нож и спички, заряженный мобильный телефон и необходимые лекарства. Много веса эти вещи не прибавят, зато в случае чрезвычайной ситуации будут очень кстати. Также спасатели рекомендуют надевать яркую одежду — это облегчит поиски. Будучи в лесу, запоминайте, с какой стороны вы входили в лес, и ищите опорные точки: столбы, необычные деревья, большие ямы, внушительные муравейники, что угодно, что может послужить ориентиром, если вы вдруг заблудитесь. Это упростит вам задачу выхода из леса, также как и перемещение только по тропинкам.

Если понимаете, что заблудились, успокойтесь и не паникуйте. Осмотритесь. Возможно, вы заметите один из знакомых ориентиров. Прислушайтесь. Звуки машин, голоса людей, лай собак так или иначе помогут найти выход из леса. Также следует помнить, что двигаясь по течению реки или вдоль линий электропередач, вы сможете выйти к ближайшему населенному пункту.

Если вы понимаете, что не можете сами найти выход, позвоните спасателям по номерам «101» или «112». Помните, что вам всегда готовы помочь.

Пуховичский РОЧС.