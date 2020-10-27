Заблудился на болоте — спасатели нашли 83-летнего дедушку

Возле деревни Распутье Пуховичского района 25 октября, собирая в лесу клюкву, заблудился 83-летний пенсионер из Минска. Дедушка провел на болоте около четырех с половиной часов. Его нашли спасатели.

Пожилой минчанин по мобильному телефону сам позвонил в центр оперативного управления Пуховичского районного отдела по чрезвычайным ситуациям. После его звонка работники МЧС связались с поисково-спасательным отрядом «Ангел» и попросили о помощи в поисках пенсионера.

Об этом рассказала корреспонденту МЛЫН.BY координатор ПСО «Ангел» Кристина Крук.

— Дедушка пошел за клюквой около 14:00, — рассказывает Кристина Крук. — У него был с собой мобильный телефон. Пенсионер набрал 101 и сообщил, что находится на болоте и не знает, как выйти из леса. Когда нам позвонили спасатели, мы срочно собрали группу на выезд, но отправиться на место не успели. В 18:45 нам спасатели перезвонили и сказали, что они нашли дедушку. Пенсионер был найден примерно в 18:20.

Источник: Млын.бай

Автор фото: Елена Таборко