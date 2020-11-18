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Заболела повторно — пуховчанка рассказала, как дважды перенесла коронавирус

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Александра Старовойт,  диспетчер управления по сельскому  хозяйству  и     продовольствию   райисполкома:

— Так получилось, что коварной болезнью COVID–19  я переболела дважды. Первый раз  заразилась в июне. Тогда с подтвержденным тестом 14 дней находилась на самоизоляции. Скорее всего,  подхватила, когда была в гостях на дне рождения у знакомых. Сразу никаких особых симптомов не было. Потом немного поднималась температура до  37,2. Было тяжелым общее состояние: слабость, вялость, плохо чувствовала себя на улице. То, как я соблюдала режим самоизоляции, проверяла милиция. Звонили мне по видеосвязи и на домашний телефон. В семье тогда никто от меня не заразился. Все родные  тоже находились на самоизоляции.

В октябре плохо себя почувствовала моя мама.  У нее было тяжелое общее состояние, она не чувствовала запахи. Сразу стало понятно, что у нее COVID–19.  Позже заболела второй раз  и я. Очень болела голова, и никакие лекарства не унимали эту боль,  было смутным  сознание. Температура изредка поднималась, а запахи я перестала ощущать. Второй раз болезнь протекала у меня тяжелее. Теперь на самоизоляции я находилась 21 день.

Сейчас  я очень опасаюсь ходить в заведения, боюсь общественного транспорта, остерегаюсь скопления людей. Переболев COVID–19, к обычной жизни  сложно  возвращаться  и маме. На работе она трудится физически. После болезни прошел месяц, а она еще не оправилась окончательно.

Говорят, что через три месяца можно еще раз заболеть. Поэтому я стараюсь соблюдать все меры, чтобы не заразиться опять: ношу маску, часто обрабатываю руки. Конечно, никто не застрахован от этой  невидимой  болезни, но,  выполняя   все рекомендации  специалистов, можно сократить процент заражения до минимального.

Записала Анастасия  ПЛЕТНЕВА.

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