Заболела повторно — пуховчанка рассказала, как дважды перенесла коронавирус

Александра Старовойт, диспетчер управления по сельскому хозяйству и продовольствию райисполкома:

— Так получилось, что коварной болезнью COVID–19 я переболела дважды. Первый раз заразилась в июне. Тогда с подтвержденным тестом 14 дней находилась на самоизоляции. Скорее всего, подхватила, когда была в гостях на дне рождения у знакомых. Сразу никаких особых симптомов не было. Потом немного поднималась температура до 37,2. Было тяжелым общее состояние: слабость, вялость, плохо чувствовала себя на улице. То, как я соблюдала режим самоизоляции, проверяла милиция. Звонили мне по видеосвязи и на домашний телефон. В семье тогда никто от меня не заразился. Все родные тоже находились на самоизоляции.

В октябре плохо себя почувствовала моя мама. У нее было тяжелое общее состояние, она не чувствовала запахи. Сразу стало понятно, что у нее COVID–19. Позже заболела второй раз и я. Очень болела голова, и никакие лекарства не унимали эту боль, было смутным сознание. Температура изредка поднималась, а запахи я перестала ощущать. Второй раз болезнь протекала у меня тяжелее. Теперь на самоизоляции я находилась 21 день.

Сейчас я очень опасаюсь ходить в заведения, боюсь общественного транспорта, остерегаюсь скопления людей. Переболев COVID–19, к обычной жизни сложно возвращаться и маме. На работе она трудится физически. После болезни прошел месяц, а она еще не оправилась окончательно.

Говорят, что через три месяца можно еще раз заболеть. Поэтому я стараюсь соблюдать все меры, чтобы не заразиться опять: ношу маску, часто обрабатываю руки. Конечно, никто не застрахован от этой невидимой болезни, но, выполняя все рекомендации специалистов, можно сократить процент заражения до минимального.

Записала Анастасия ПЛЕТНЕВА.