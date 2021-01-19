«Заболевают меньше, в госпитале появились свободные койки» — главврач Марьиногорской больницы

Осенью в Пуховичском районе увеличивалось количество ковидных пациентов. Изменилась ли ситуация? Готовятся ли здесь к вакцинации? Чем местные жители могут помочь врачам? На эти вопросы корреспонденту МЛЫН.BY ответила главный врач Марьиногорской ЦРБ Людмила Жаринова.

— Положение стабилизировалось. Появились свободные места, в том числе кислородные. Мы уже помогаем другим больницам: около тридцати пациентов из других районов Минщины проходят стационарное лечение у нас. Взаимная поддержка практиковалась с первой волны: если возникали проблемные моменты, мы приходили на помощь, если у нас не хватало мест, в любой момент заказывали койку через ЦЭМП. Человек с показаниями к госпитализации обязательно получал ее и проходил необходимое лечение.

— Есть ли случаи заболеваний среди врачебного персонала?

— Да, но они не выходят за рамки тех случаев, которые возникали раньше в момент распространения других инфекций. Потому что мы изначально организовали работу госпиталя с соблюдением всех необходимых требований.

— Кто болеет чаще: взрослые, дети, пожилые люди?

— Есть и болеющие детки, но они переносят ковид гораздо легче и заражаются не так часто. Возможно, потому что в группах и классах формируется коллективный иммунитет, в самих помещениях больше свободного пространства, а из-за распорядка дня дети чаще бывают на свежем воздухе. В большей степени заболеванию подвержены взрослые. Влияет тот факт, что Пуховичский район — местность с большой миграционной нагрузкой. Многим приходится ездить на работу в Минск. А транспорт обладает повышенной опасностью заражения: в метро или автобусах невозможно соблюдать социальную дистанцию.

Но на данный момент количество больных и контактов уменьшается. Госпиталь в том объеме, в каком он был развернут раньше, может оказаться не нужным. Поэтому мы планируем его сокращать.

— Не опасаетесь, что ситуацию ухудшат похолодание, распространение гриппа, новогодние праздники?

— Нужно понимать, что существуют определенные периоды развития инфекции. Для ковида это порядка двух недель. После Нового года мы выдержали четырнадцать дней, чтобы понять, действительно ли праздники повлияли на распространенность инфекции. Сегодня мы видим, что интенсивного влияния не было. Но произойти может все, что угодно. Поэтому мы только планируем сокращение госпиталя.

— Можно ли сказать, что сегодня жители района соблюдают необходимые меры предосторожности?

— Еще в начале второй волны нам приходилось систематически напоминать людям о мерах безопасности. С сожалением замечали, что они упорно не соблюдаются. Сейчас население адаптировалось и поняло, что нельзя относиться к ковиду, как к банальной простуде. Есть осознание важности простых, но важных действий, которые помогут не заразиться.

— Что жителям района нужно делать сегодня, чтобы помочь врачам?

— Алгоритм не изменился: принимайте все меры предосторожности. Используйте маски, соблюдайте гигиену рук. Для этого носите маленькие флакончики с препаратами с собой. По возможности планируйте жизнь таким образом, чтобы не участвовать в массовых мероприятиях и не собираться большими коллективами. Если вы все же оказались в местах скопления людей, то чаще меняйте маску. Следуйте правилам ее ношения, меняйте каждые два часа, чтобы она не становилась причиной другого заболевания.

— Как нужно носить маски в такую холодную погоду, как сегодня?

— При критически низких температурах к ношению масок нужно подходить с особой осторожностью. Дело в том, что человеческий организм всегда является носителем сапрофитной флоры (микроорганизмы, которые находятся в различных полостях, каналах и отверстиях организма. —Прим. Ред.). В холодную погоду конденсат из-за нашего дыхания интенсивно оседает на маске. Максимальное количество инфекций вдыхается обратно. Если человек регулярно получает свою же флору, то ее критические пределы превышаются, и есть риск заболеть.

Поэтому к ношению маски на улице в морозы стоит подходить с умом. Следует максимально часто ее менять. Если нужно проехать в транспорте — надеть непосредственно перед входом в салон, потом снять. И только там, где можно соблюсти условия дистанции, допускается не использовать маску. В закрытых помещениях ее нужно носить всегда.

— Все чаще говорят о прививочной кампании. Как готовятся к ней в Пуховичском районе?

— Пока мы находимся на подготовительном этапе. Оборудуем один прививочный кабинет, в котором полностью соблюдаем условия правильного хранения препарата. Поскольку он должен находиться в низкотемпературном режиме, мы приобрели морозильные камеры, термоконтейнеры и хладоэлементы.

— Известно, кто будет прививаться в первую очередь?

— Минздрав пока не сформировал соответствующие рекомендации. По моим предположениям, это будут медработники, сотрудники школ и дошкольных учреждений, специалисты сферы социального обслуживания. Далее списки будут расширяться. Когда прививки появятся, об этом сразу же узнает местное население.

Источник: Млын.бай