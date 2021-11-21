Задача  РГОО  «БООР» — увеличить  численность диких  животных

— Деятельность республиканского государственно-общественного объединения «БООР» связана не только с организацией процесса охоты. Главными считаются другие функции: выполнение комплекса мероприятий по восстановлению поголовья и увеличению популяций охотничьих видов животных, охрана охотугодий, — отмечает директор Пуховичской РОС РГОО «БООР» Виктор Соболевский.

— Следует отметить, что показатели охотничьей деятельности Пуховичской районной организационной структуры РГОО «БООР» довольно высокие. Так, в прошлом году в ее охотугодьях было реализовано 74 разрешения на добычу лося. Это второй показатель среди охотхозяйств Минской области, принадлежащих БООР. Росту так называемого уровня изъятия лося в охотхозяйстве соответствует рост численности этих животных.

Растет также популяция косуль и оленей. Пуховичское охотхозяйство приняло участие в республиканском проекте по разведению благородных оленей. В созданный лесной вольер были помещены взрослые олени с молодняком, а когда появилось новое потомство, 127 оленей были выпущены на волю. Однако охота на них пока не открыта с целью еще больше нарастить поголовье.

Тенденции восстановления и увеличения популяции охотничьих видов животных способствует улучшение биотехнического состояния охотугодий, в которых уже насчитывается 38 подкормочных полей общей площадью 25 гектаров, что на пять полей больше, чем в прошлом году. В достатке построено солонцов, кормушек, подкормочных площадок. Ежегодно создается запас зерна и сена для подкормки диких животных в суровое зимнее время.

Усилился контроль за соблюдением порядка в охотугодьях. Это результат проводимого в Пуховичском районе по Указу № 112 Президента Республики Беларусь эксперимента по закреплению охотколлективов за охотугодьями. В каждом охотколлективе Пуховичской РОС РГОО «БООР» создан актив охотников, которые заинтересованы в увеличении численности охотничьих видов животных в своей охотдаче. Они помогают егерю в проведении биотехнических работ и охране охотугодий от браконьерства. Активные участники освобождаются от уплаты за охотничьи путевки.

Пуховичская РОС РГОО «БООР», можно сказать, богата на егерей. В охотхозяйстве их 12. И это одна из самых больших егерских служб в республике. Высок и уровень их профессионализма, что всегда подтверждают результатами своей работы Георгий Ахремчик, Сергей Абразовский, Анатолий Ходачек, Василий Шелег, Степан Юрчик и другие егеря. Многие имеют большой опыт. Так, Александр Савич из Узлянской охотдачи, стаж егерской службы которого насчитывает уже более 25 лет, удостоен звания «Почетный член «БООР».

Андрей МАЗАНИК.