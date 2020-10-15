Задержан мужчина, который намеревался разрисовать подстанцию ТЭЦ

В Пуховичском районе милиция задержала мужчину, который собирался разрисовать подстанцию ТЭЦ-5. Об этом сообщает МВД Республики Беларусь.

Около 1:00 14 октября в поселке Дружный Пуховичского района сотрудники милиции задержали граффитиста, намеревавшегося с помощью балончика «украсить» подстанцию ТЭЦ-5. Мужчина был в маске, перчатках и в темной одежде. В машине нарушителя были найдены баллончики с краской. Было установлено, что мужчина орудовал не один. Но его поддельнику удалось скрыться. Задержанным оказался местный житель, трудящийся на этой же подстанции. Своим поступком мужчина собирался выразить гражданскую позицию.

В отношении мужчины возбуждено два административных протокола за неповиновение и за оскорбление сотрудников милиции. Также проверяется участвовал ли он в несанкционированных массовых мероприятиях. Установлено, что мужчина ранее уже привлекался к ответсвенности за участие в протестах.

Источник: Млын.бай

Автор фото: МВД Республики Беларусь