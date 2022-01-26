Минская областная инспекция охраны животного и растительного мира напоминает, что согласно Правил охоты, 31 января заканчивается охота на лося и оленя благородного. Данная охота проводится на взрослых особей самцов оленя, селекционных животных любого пола и возраста, сеголетков, а также на лося сеголетка.

Одновременно напоминаем, что в последнее воскресенье января (30.01.2022) заканчивается охота на пушного зверя (заяца-беляка, заяца-русака, белку, куницу лесную, куницу каменную, норку американскую, ондатру, хорька лесного).

Минская областная инспекция охраны животного и растительного мира просит всех охотников строго соблюдать Правила охоты и напоминает, что за их нарушение предусмотрена административная и уголовная ответственность.

В случае если Вы стали свидетелем фактов браконьерства, варварского отношения к объектам животного и растительного мира, просим сообщать на круглосуточный «телефон доверия» Государственной инспекции охраны животного и растительного мира при Президенте Республики Беларусь 8-017-300-00-79, МТС 8033-3336000.

Минская областная инспекция охраны животного и растительного мира.