Заключать или не заключать брачный договор обсуждаем с нотариусом  Руденской нотариальной конторы Татьяной  Козимировой

Когда мы любим, когда готовы ради любимого человека на подвиг, все бытовое кажется таким банальным и не стоящим внимания, что в слова «дорогая (дорогой), все мое — оно и твое также» верится легко. Разве хочется в такие моменты думать о том, что может наступить время, когда придется делить имущество? Безусловно, нет. И большинство из нас предпочитают не омрачать счастье недоверием, которое однозначно поселяется в сердце, если речь заходит о страховании рисков развода и заключении брачного договора. Тем не менее, брачный договор (контракт) становится все более популярным в обществе.

— Я не собираюсь в случае развода опускаться до раздела ложек, — объяснила свое решение заключить брачный договор дочь моей хорошей знакомой. — Я не верю, что мой муж стал бы мелочиться в такой ситуации, но все же…

— А мы не хотели судебных разбирательств и до развода заключили брачный договор, где по взаимному согласию разделили то, что нажили в период брака, — рассказала мне семейная пара, которая решила развестись. — К счастью, мы легко договорились, поэтому и не пошли в суд. Сэкономили свои деньги и, главное, время и нервы.

— Не думаем, что брачный договор (контракт) нужен. Мы доверяем друг другу, и даже если что-то пойдет не так, сможем остаться порядочными людьми… — примерно так пока считает большинство людей, создающих семью.

И все же поговорить на тему заключения брачных договоров вполне уместно. И я делаю это с нотариусом Руденской нотариальной конторы Татьяной Козимировой.

Брачный договор — это добровольное соглашение двух лиц, вступающих или уже состоящих в браке, в котором прописываются имущественные права и обязанности как в период брака, так и в случае его расторжения. Кодекс о браке и семье Республики Беларусь гласит, что целью брачного договора является сохранение и повышение культуры брачных и семейных отношений, а также определение уровня ответственности одного супруга по отношению к другому.

— Кому стоит задуматься о заключении брачного договора?

— Имущество, нажитое супругами во время брака, по закону является их общей совместной собственностью. И это вне зависимости от того, какой вклад в его приобретение внесен супругами. Муж может неустанно трудиться, приобретать машины, жилье, а жена — быть домохозяйкой, растить детей. И все нажитое поделится поровну, если брачным договором не установлено иное. Именно этот факт чаще всего становится причиной, чтобы задуматься о том, что в жизни может случиться и развод.

Исходя из нашей практики, брачные договоры, как правило, заключают люди, которые уже имеют определенный жизненный опыт, приобретенный зачастую на своих же ошибках. Поэтому нюансами заключения брачного договора чаще интересуются те, кто вступает в брак не в первый раз. Кто-то в прошлом наверняка имел уже опыт долгого и материально затратного раздела нажитого имущества, кто-то боролся за право проживания и воспитания ребенка.

Но еще чаще заключают брачные договоры супруги, находящиеся на грани развода. Чтобы не делить совместно нажитое имущество в суде и не нести существенные затраты по уплате государственной пошлины (5 процентов от цены иска), семейные пары садятся за стол переговоров.

— Кто может заключить брачный договор?

— По закону брачный договор в Республике Беларусь может быть заключен только при наступлении совершеннолетия. Лицам до 18 лет требуется письменное разрешение родителя или опекуна. Заключить соглашение могут лица, которые собираются вступить в брак (до подачи заявления в ЗАГС) и лица, уже состоящие в браке (в любое время на протяжении всего периода брака). Бывшим супругам заключать подобное соглашение запрещается.

— Как заключается брачный договор?

— Брачный договор заключается в письменной форме и подлежит обязательному нотариальному удостоверению. По общему правилу удостоверить брачный договор, составленный в трех экземплярах, может любой нотариус. Не удостоверенный в нотариальном порядке брачный договор ничтожен и не несет каких-либо юридических последствий.

— Что можно предусмотреть в брачном договоре?

— В соответствии с Кодексом Республики Беларусь о браке и семье в брачном договоре могут быть определены:

– права и обязанности супругов по взаимному содержанию, в том числе после расторжения брака;

– порядок раздела имущества, являющегося общей совместной собственностью супругов;

– совместно нажитое имущество, которое будет передано каждому из супругов после расторжения брака;

– иные вопросы взаимоотношений между супругами (порядок несения каждым из них семейных расходов и т.п.), родителями и детьми, если это не нарушает права и законные интересы других лиц и не противоречит законодательству.

В брачном договоре можно указать случаи оказания материальной поддержки, например, при

* наступлении нетрудоспособности;

* наступлении инвалидности;

* расторжении брака.

Вопросы взаимоотношений в семье могут быть также урегулированы договором.

Допускается закрепление:

* методов, форм воспитания детей;

* размера алиментов;

* порядка общения с детьми и др.

В брачном договоре можно предусмотреть, например, кому будет принадлежать имущество, приобретенное в браке любым из супругов.

Можно оговорить вопросы о дальнейшем содержании/воспитании детей или общении с ними. Причем даже после того, как детям исполнится 18 лет.

Это серьезные вопросы. Но порой стороны стараются включить в договор какие-то совершенно странные пункты. Однажды брачный договор не смогли подписать потому, что супруги не договорились, кому будут принадлежать после развода термос и прибор для измерения артериального давления. При этом все вопросы по разделу недвижимости супруги решили легко и без споров. А вот эти два предмета сделали заключение брачного договора невозможным.

Кто-то в брачном договоре может предусмотреть подарок супруге за рождение сына (машина) и дочки (поездка в морской круиз), кто-то — обязанность супруга ежемесячно выделять сумму на расходы жены по уходу за собой и тому подобное.

Случается, супруги впоследствии иногда нарушают условия брачного договора. Был в моей практике случай, когда бывшая жена пришла жаловаться на бывшего мужа, который увез комод, по договору принадлежавший ей.

Это интересно:

Понятие брачного договора в Беларуси появилось в 1999 году, когда в силу вступили Гражданский кодекс и Кодекс о браке и семье, который в том числе установил нормы, касающиеся заключения брачного договора: в какой форме должен быть этот документ, что может быть его предметом и так далее. В первый год, правда, брачные контракты заключали единицы. И это были в основном обеспеченные люди, которые заботились о судьбе своего имущества.

Брачные договоры более распространены на Западе. СМИ приводят самые невероятные пункты соглашений звезд и публичных персон. У Тома Круза и Кэти Холмс в контракте целых 900 пунктов, в одном из которых прописано, что жена должна соглашаться со всем, что говорит муж.

Другая знаменитая пара, Кэтрин-Зета Джонс и Майкл Дуглас, оценили неверность в 5 миллионов долларов.

Мисс Готтсеген, адвокат по профессии, вступила в брак с голливудской звездой Дастином Хоффманом не ради его миллионов. Хоффман был известным сердцеедом, поэтому Лайза потребовала, чтобы актер выбирал проекты, в которых не только не будет постельных сцен, но даже поцелуев. Деловые поездки Хоффмана не могут длиться более двух недель, и даже в этом случае выходные супруг обязан проводить дома с женой. Дастин согласился на все и не прогадал: в следующем году супруги отметят 40-ю годовщину брака, в котором появилось на свет четверо детей.

«Папа» Windows Билл Гейтс слыл тем еще ходоком, и его жена Мелинда Френч согласилась на довольно странное условие брачного договора: отпускать супруга раз в год к очередной пассии и потом встречать без упреков. За иные измены Билл обязался заплатить 20 млн долларов.

— Что нельзя урегулировать в брачном договоре?

— Нельзя изменить режим личной собственности супруга на имущество. Так, к примеру, если у одного из супругов еще до заключения брака в собственности имелся автомобиль, квартира и тому подобное, то это имущество будет являться его личным. К слову, личным имуществом супругов считаются и их долги. Однажды мне пришлось составлять договор, в который супруги хотели включить долги. Пришлось объяснять, что долг — не предмет брачного договора. Долг — это личное «имущество».

Кроме того, нужно помнить, что брачный договор не должен содержать условий, которые ставят одного из супругов в крайне невыгодное положение или противоречат семейному законодательству.

Брачный договор не допускает также ограничения право- и дееспособности супругов.

— Брачный договор можно изменить или расторгнуть?

— Да. Это возможно. Супруги вправе совершить такие действия по взаимному соглашению. Изменения оформляются в той же форме, что и сам брачный договор. Нужно сказать, что такие случаи встречаются в судебной практике. И также иной раз могут доходить до абсурда. Например, одна семейная пара постоянно вносила изменения в пункт договора, где было прописано, с кем останется жить несовершеннолетний сын после расторжения брака. Изначально было указано, что он будет жить с матерью, а отец будет платить алименты. Через месяц узаконили ситуацию с точностью до наоборот: сын оставался с отцом, а мать должна была выплачивать алименты. Еще через месяц вновь расклад поменяли. И так с интервалом в два-три месяца в течение двух лет они изменяли этот пункт брачного договора.

— Какие плюсы у брачного договора?

— Во-первых, в случае заключения договора, имущество каждого из супругов будет надежно защищено законом. Во-вторых, уменьшается число конфликтов по поводу имущественных претензий. В-третьих, после подписания договора появляются дополнительные основания на выплату алиментов в случае, если один из супругов не сможет самостоятельно себя обеспечивать после развода. Важно, что договор можно заключить на любом этапе взаимоотношений, если вдруг стороны пришли к такому решению.

— Минусы брачного договора?

— Они скорее условные. Кто-то может посчитать людей, заключающих брачный договор жадными, меркантильными, не доверяющими друг другу. Кто-то скажет, что заключение брачного договора — это немалые материальные расходы. Можно вспомнить и о том, что могут потребоваться изменения и дополнения в первоначальный вариант, что кто-то из супругов сочтет себя ущемленной стороной. Поэтому заключать брачный договор или нет, каждый решает сам. Но время показывает, что эта практика становится все более интересной нашим гражданам.

И все же не стоит забывать, что семья — это, прежде всего, доверие между двумя любящими людьми.

Елена ШАНТЫКО.