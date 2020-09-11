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Заключим брачный договор? Комментарий нотариуса

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О нюансах  заключения  брачного  договора рассказывает нотариус нотариальной конторы  городского поселка Руденск Татьяна Козимирова.

— Кому  стоит  задуматься  о  заключении  брачного договора?

— Исходя из  нашей  практики, чаще возможностью  заключения брачного договора интересуются те, кто вступает в брак уже во второй или третий раз. Такие люди прошли уже долгий и затратный раздел совместно нажитого имущества в суде или же имели опыт длительной борьбы  за  право совместного  проживания с общим  ребенком.

Однако  на сегодняшний день распространено и заключение брачного договора в период, предшествующий разводу супругов. Чтобы не делить совместно нажитое имущество в суде и не нести существенные затраты по уплате государственной пошлины (5 процентов от цены иска), не терять время и нервы в судах, семейные пары садятся за стол переговоров.

— Как заключается брачный договор?

— Брачный договор заключается в письменной форме и подлежит обязательному нотариальному удостоверению. По общему правилу удостоверить брачный договор может любой нотариус. Брачный договор составляется в трех экземплярах, один из которых остается в деле нотариуса, два других экземпляра выдаются сторонам договора.

— Что можно урегулировать в брачном договоре?

— В соответствии с Кодексом Республики  Беларусь о браке и семье в брачном договоре могут быть определены:

– права и обязанности супругов по взаимному содержанию, в том числе после расторжения брака;

– порядок раздела  имущества,  являющегося  общей  совместной  собственностью  супругов;

–  совместно  нажитое  имущество,  которое  будет  передано  каждому  из  супругов  после расторжения  брака;

–  иные  вопросы  взаимоотношений  между  супругами  (порядок несения  каждым  из  них  семейных  расходов  и  т.п.),  родителями и  детьми,  если  это  не  нарушает  права  и  законные  интересы  других  лиц  и  не  противоречит  законодательству.

В  брачном договоре  можно  предусмотреть,  что  все  имущество,  приобретенное в браке  любым из супругов, будет являться собственностью  определенного  супруга.  В  такой  ситуации,  кто  бы  из  супругов ни  выступал  покупателем  в конкретном договоре  (купли-продажи  и  т.д.)  и  кто  бы  ни  был  указан  в соответствующем документе, собственником имущества становится супруг, определенный в брачном договоре.

В брачном договоре можно предусмотреть условия не только о разделе имущества, но и о дальнейшем содержании (воспитании) детей или общении с ними.

Выплату денежных средств на содержание детей в брачном договоре можно предусмотреть не только до достижения детьми 18 лет, но и в дальнейшем.

— Что нельзя урегулировать в брачном договоре?

— Изменить режим личной собственности супруга на имущество путем заключения брачного договора нельзя. Так, к примеру, если у одного из супругов еще до заключения брака в собственности имелся автомобиль, это имущество будет являться его личным, и брачным договором нельзя будет предусмотреть, что право  собственности на приобретенный до брака автомобиль переходит к другому супругу.

— Какие есть условия о компенсации в брачном договоре?

— Брачный договор не должен содержать условий, которые ставят одного из супругов в крайне невыгодное положение или противоречат основным началам семейного законодательства.

Если по брачному договору одному из супругов при расторжении брака передаются предметы, стоимость которых превышает реально причитающуюся ему долю в совместно нажитом имуществе, то для соблюдения принципа справедливости другому супругу должна быть передана соответствующая денежная компенсация за уменьшение его доли в совместно нажитом имуществе.

—  Брачный договор можно изменить или расторгнуть?

— Супруги вправе совершить такие действия, но обязательно по взаимному соглашению. Последнее оформляется в той же форме, что и сам брачный договор. Если соглашение об изменении или о расторжении брачного договора не достигнуто, то по требованию одного из супругов этот спор может быть рассмотрен судом.

 

 

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