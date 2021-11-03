Законодательством определены требования к характеристике при приеме на работу

Характеристика с места работы — документ, казалось бы, привычный. И запрашивается по разным поводам: хорошим и не очень. Но при устройстве на работу в какой-то момент он перестал быть обязательным для всех: характеристику запрашивали, только если человек претендовал на руководящую должность. Я, например, за свою трудовую деятельность сменила три организации, и нигде письменная характеристика с предыдущего места работы не понадобилась. Но точно знаю, что руководители будущие у руководителей бывших моей персоной интересовались. Так что утверждать, что совсем уж без характеристики устраивалась на работу, не буду. Просто письменные документы заменяли устные формы. Сейчас все изменилось.

Президент Беларуси Александр Лукашенко 12 октября подписал Декрет № 6, которым вносятся изменения в Декрет № 5 от 15 декабря 2014 года «Об усилении требований к руководящим кадрам и работникам организаций». Декретом устанавливается обязанность руководителей государственных органов и организаций при приеме граждан на работу запрашивать их характеристики с предыдущих мест работы, а также сведения из единого государственного банка данных о правонарушениях в отношении кандидатов на руководящие должности. Также постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 14 октября 2021 года № 585 установлена форма характеристики. Что изменилось в плане написания характеристик, мы разбирались вместе с начальником отдела организационно-кадровой работы райисполкома Дмитрием Губором.

— Дмитрий Иванович, что нового предусмотрено в принятых правовых актах?

— Декрет №6 вводит целый ряд новаций. Во-первых, определены требования к характеристике. Также установлены дополнительные требования при приеме кандидата на работу в государственные органы, государственные организации и организации, более 50 процентов акций (долей в уставном фонде) которых находится в государственной собственности. Установлена ответственность за нарушение порядка приема на работу. Дополнен перечень дискредитирующих обстоятельств увольнения. В соответствии с Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 14 октября 2021 года № 585 во всех организациях при запросе будут выдавать характеристики единого образца.

— Сейчас характеристика будет необходима всем, кто устраивается на работу?

— Для всех, кто претендует на занятие вакансий в государственных организациях, — да. Следует подчеркнуть, что Декретом № 6 установлена обязанность нанимателя, если иное не установлено законодательными актами, запрашивать характеристику на будущего работника. Этот документ необходимо запрашивать на каждого кандидата при трудоустройстве независимо от того, на какую должность служащего или по какой профессии рабочего он принимается на работу в государственную организацию. Кроме того, в отношении кандидатов на руководящие должности в государственных организациях помимо характеристики наниматель обязан запросить в органах внутренних дел сведения из единого государственного банка о правонарушениях.

— А для организаций частной формы собственности такая обязанность установлена?

— Обязанность запрашивать характеристику при приеме на работу для организаций частной формы собственности Декретом № 6 не предусмотрена. Но у таких нанимателей есть право при приеме на работу работника запрашивать характеристику с предыдущих мест его работы. И новая форма характеристики носит рекомендательный характер.

— Поясните, пожалуйста, как человеку получить характеристику? Когда он будет увольняться, ему выдадут в отделе кадров этот документ вместе с остальными?

— Нет. «На руки» этот документ никто не выдаст. Новый наниматель должен будет отправить запрос в организацию, в которой человек работал в течение предшествующих пяти лет. В случае, если таким местом работы являлось несколько государственных организаций, характеристика запрашивается по последней из них.

— Какие сведения в обязательном порядке должна содержать характеристика и в какой срок она должна быть предоставлена?

— В документе, во-первых, должны быть раскрыты профессиональные и деловые качества характеризуемого работника. Следующий важный пункт — моральные качества. Также отражается участие работника в социально-общественной жизни коллектива, его взаимодействие с нанимателем, профсоюзной организацией по решению актуальных вопросов деятельности организации. В документ также заносятся сведения о дисциплинарных взысканиях, примененных к работнику в течение последнего года до даты выдачи характеристики (до даты увольнения), о привлечении работника к материальной и иной ответственности (при наличии таких сведений у нанимателя). При направлении характеристики по запросу государственного органа, иной государственной организации, а также организации, более 50 процентов акций (долей в уставном фонде) которой находится в государственной собственности, дополнительно также отражаются сведения об отношении к государственным и общественным институтам, конституционному строю, о совершавшихся действиях против порядка управления и общественной безопасности, наличии антигосударственных проявлений работника на рабочем месте.

Срок, в течение которого должна быть выдана характеристика при поступлении соответствующего запроса, не должен превышать 7 календарных дней.

— В одном из старых советских фильмов слышала такую фразу: «Я тебе такую характеристику напишу, что тебя на работу больше никто не возьмет». А такое возможно?

— Судите сами. Правовыми актами установлено, что нарушение выдачи характеристик, содержащих заведомо недостоверную информацию, а также нарушение сроков их выдачи признается грубым нарушением трудовых обязанностей. Это является основанием для увольнения в отношении руководителя организации (ее обособленного подразделения), его заместителя, главного бухгалтера и его заместителя, иных работников, ответственных за соблюдение порядка приема на работу и выдачу характеристик. Думаю, что всем будет понятно: к составлению этого документа специалисты отнесутся максимально аккуратно. Добросовестно будут заполнены как пункты, в которых указываются положительные качества человека, так и те, где необходимо указать сведения о дисциплинарных взысканиях. Ну, а то, какой будет характеристика, зависит от самого человека. Нужно понимать, что любой поступок, как позитивный, так и негативный, может повлиять на будущее.

Наталья ПАРХОМЧИК.