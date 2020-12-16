Замыкание рельсов в нашем районе – возбуждено уголовное дело

В ночь с 14 на 15 декабря неизвестный мужчина вблизи поселка Марьино Пуховичского района замкнул металлической проволокой рельсы и вывел из строя сигнализацию, сообщили в Следственном комитете Беларуси.

Произошло внештатное срабатывание запрещающего сигнала светофора и была нарушена работа железной дороги.

Следователи вместе с сотрудниками милиции через несколько часов задержали подозреваемого. Им оказался 34-летний житель этого же поселка — к его дому от рельсов привели следы на снегу.

Пуховичским РОСК возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 309 (умышленное приведение в негодность транспортного средства или путей сообщения) Уголовного кодекса Республики Беларусь.