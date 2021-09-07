Заниматься спортом и помогать: ЮНИСЕФ в Беларуси запускает проект в поддержку детей с инвалидностью

6 сентября Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) в Беларуси при поддержке компании МТС анонсировал спортивный, благотворительный проект: «Move4Good: подзарядка с Юнисеф». В течение месяца любой желающий может зарегистрироваться на сайте проекта www.move4good.by , выбрать вид спорта и зафиксировать результаты. Каждый участник получает доступ к полезным материалам о спорте от экспертов проекта. Все собранные средства пойдут на поддержку развития инклюзии в школах и закупку необходимого оборудования для детей с инвалидностью.

Move4Good: подзарядка с Юнисеф – это инклюзивный онлайн-проект, альтернативный традиционным забегам и марафонам, стать частью которого может каждый. Ходьба, бег, плавание или зарядка – участник сам выбирает вид активности для подзарядки с ЮНИСЕФ. Онлайн-формат снижает риски, связанные с эпидемиологической ситуацией, а также позволяет объединиться детям и взрослым из разных уголков Беларуси.

У проекта две цели. Первая – популяризация спорта и здорового образа жизни. Вторая – сбор средств на поддержку развития инклюзивного образования, чтобы дети с инвалидностью могли учиться и общаться со сверстниками, развивать свой потенциал и приобретать навыки, которые позволят им стать более независимыми во взрослой жизни.

Для участия необходимо пройти регистрацию на сайте проекта и внести благотворительный взнос. Предусмотрены различные пакеты участия «Стандарт», «Супер+», «Партнер». Регистрироваться можно индивидуально, семьями, командами. Сумма благотворительного взноса за регистрацию от 25 BYN. Подробнее на сайте www.move4good.by .

Для всех участников Move4Good эксперты проекта (психологи, врачи, тренеры) подготовили полезный контент – видеоролики и материалы с рекомендациями на тему спорта и спортивного воспитания ребенка.

Завершится проект «звездной подзарядкой», в которой примут участие – участники пакета «Супер+», команды партнеров, эксперты, популярные блогеры и лидеры мнений. Мероприятие пройдет в офлайн формате.

Комментирует Таня Радочай, представитель ЮНИСЕФ в Беларуси: «Мы бы хотели, чтобы как можно больше людей и компаний присоединились к нашей инициативе. Чем больше будет участников – тем большую помощь можем оказать. В Беларуси свыше 186 000 детей имеют инвалидность или особенности психофизического развития. Многие из этих ребят чувствуют себя одинокими, а каждый десятый – не посещает учреждение образования. Причины – как в физических барьерах: всего одна школа из десяти обеспечивает безбарьерную среду, так и в отношении общества к детям с инвалидностью. Пандемия еще больше усилила социальную изоляцию уязвимых групп детей, но мы верим, что мы, взрослые, вместе можем решить любые проблемы. Move4Good – это проект про спорт, про энергию, про семью, добрые дела и помощь!»

В перспективе «подзарядку» планируется проводить ежегодно, вовлекая все больше и больше участников, чтобы проект достиг уровня национального масштаба.

Партнер проекта – компания МТС, которая сотрудничает с Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ) с 2018 года.

Ссылка на иллюстрации:

https://drive.google.com/drive/folders/1cvoK3SkHzfnDuP_Sgb_v9Qqr7e7Z59Qp

За дополнительной информацией можно обратиться:

Кристина Дулевич, Координатор информационной деятельности ЮНИСЕФ в Беларуси, +375296777949 kdulevich@unicef.org