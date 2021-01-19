Спорт 

Занятия по физвоспитанию у учащихся МГАТК проходят на лыжне

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Уставшими, но довольными и веселыми возвращаются с занятий по физическому воспитанию учащиеся Марьиногорского государственного аграрно-технического колледжа. Снежная зима позволила ребятам, наконец, выйти за пределы спортивного зала и стать на лыжи.

— Последние две зимы были бесснежными. Многие забыли, как это — кататься на лыжах, поэтому с радостью используют предоставленную возможность на занятиях, —  отмечает преподаватель физвоспитания Павел Ходочинский. — В прошлом году значительно пополнилась спортивная база колледжа. Лыжами мы укомплектованы полностью: в наличии имеется 100 пар.

На одном занятии одновременно  могут заниматься две группы учащихся. Для этого на стадионе проложено две трассы.

Стоит отметить, что физической культуре и спорту в колледже традиционно уделяется большое внимание. Здесь созданы все условия для того, чтобы привлечь молодежь к здоровому образу жизни.

Екатерина  ИЛЬЮШЕНКО. 

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