Занятия по физвоспитанию у учащихся МГАТК проходят на лыжне

Уставшими, но довольными и веселыми возвращаются с занятий по физическому воспитанию учащиеся Марьиногорского государственного аграрно-технического колледжа. Снежная зима позволила ребятам, наконец, выйти за пределы спортивного зала и стать на лыжи.

— Последние две зимы были бесснежными. Многие забыли, как это — кататься на лыжах, поэтому с радостью используют предоставленную возможность на занятиях, — отмечает преподаватель физвоспитания Павел Ходочинский. — В прошлом году значительно пополнилась спортивная база колледжа. Лыжами мы укомплектованы полностью: в наличии имеется 100 пар.

На одном занятии одновременно могут заниматься две группы учащихся. Для этого на стадионе проложено две трассы.

Стоит отметить, что физической культуре и спорту в колледже традиционно уделяется большое внимание. Здесь созданы все условия для того, чтобы привлечь молодежь к здоровому образу жизни.

Екатерина ИЛЬЮШЕНКО.