Заняты все 127 коек госпиталя — COVID-19 не прощает  безответственности

На прошлой неделе вступили в силу дополнения к постановлению Минздрава по санитарным мерам против коронавируса. Причиной для ужесточения требований по профилактике инфицирования COVID-19 стала ситуация, которая складывается в стране. Цифры прироста заболевших уже бьют весенние рекорды. Кроме этого, осеннее течение заболевания по тяжести протекания отличается от того, каким оно было весной.

— Весной мы впервые столкнулись с новым вирусом. Медицинским работникам пришлось и учиться лечить пациентов с выявленным коронавирусом, и работать в сложных противоэпидемических условиях. Но в тот момент люди были более осторожны и лучше соблюдали меры профилактики, — говорит главный врач Марьиногорской ЦРБ Людмила Жаринова. — Да, и во время первой волны эпидемии мы сталкивались с тяжелым течением болезни. Но все же весной людей, зависимых от кислородной поддержки, было немного. Ситуация нынешней осенью заметно изменилась.

Мы действительно говорим о том, что течение болезни стало более тяжелым у многих людей. Теперь в два раза больше проходящих лечение пациентов находятся на кислороде.

При этом требуется более высокая его концентрация, чтобы человек не задыхался. Мы отмечаем и более высокий процент поражения легочной ткани у заболевших. Соответственно сложнее идет выздоровление и реабилитация.

На начало недели число коек в госпитале увеличено до 127 (из них 3 места для пациентов на гемодиализе и 4 реанимационные койки). Лечение проходит 127 человек. 38 пациентов — на кислороде. Двое — на ИВЛ.

Почему изменилась ситуация и идет такой рост заболеваемости? Причин несколько. Во-первых, в период каникул и отпусков у людей была возможность для лучшего дистанцирования. Осенью начались занятия в школах и учебных учреждениях, где сделать это сложно. Взрослое население вышло на работу после отпусков. Во-вторых, уже более двух месяцев в стране проходят массовые мероприятия, собирающие большое количество людей. И при этом повсеместно игнорируются требования по профилактике заболеваемости. Граждане не носят маски, не соблюдают социальную дистанцию и простейшие меры гигиены. А если и делают это, то практически всегда неправильно. Например, носят одну маску целый день, трогают ее грязными руками, снимают и надевают ее обратно, держат в кармане. Немногие, наверное, моют руки в течение 20-30 секунд. Делать же это нужно так тщательно, как это делают хирурги перед операцией. А кто помнит о том, что в помещении, где вы находитесь не один, проветривание должно осуществляться постоянно?

В результате отрицания мер по профилактике или неправильного их соблюдения происходит инфицирование, и человек заболевает.

Нужно, конечно, признать, что не может полностью застраховать себя и тот, кто ведет себя абсолютно правильно. К сожалению, мы живем в социуме и общаемся друг с другом.

Но тут есть смысл напомнить о том, что человек, который соблюдал меры профилактики, наверняка получит намного меньшую концентрацию вируса, что облегчит течение заболевания.

Нельзя забывать и о том, что осенью коронавирусная инфекция может протекать более тяжело из-за осложнения ситуации другими сезонными заболеваниями.

Мы призываем всех белорусов быть более ответственными, думать не только о себе, но и об окружающих людях: о родителях, бабушках и дедушках, детях, которые также могут заболеть. Не забывайте о простейших и эффективных мерах профилактики. Выполняйте все по правилам. Информация о том, как это нужно делать, доступна в СМИ, в сети Интернет. Средств индивидуальной защиты также достаточно. Поэтому многое сегодня зависит только от нас самих.

Елена ИВАНОВА.