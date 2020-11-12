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Заняты все 127 коек госпиталя — COVID-19 не прощает  безответственности

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На прошлой неделе вступили в силу дополнения к постановлению Минздрава по санитарным мерам против коронавируса. Причиной для ужесточения требований по профилактике инфицирования COVID-19 стала ситуация, которая складывается в стране. Цифры прироста заболевших уже бьют весенние  рекорды. Кроме  этого, осеннее течение  заболевания  по  тяжести  протекания  отличается от того, каким оно было весной.

— Весной мы впервые столкнулись с новым вирусом. Медицинским работникам пришлось и учиться лечить пациентов с выявленным коронавирусом, и работать в сложных противоэпидемических условиях. Но в тот момент люди были более осторожны и лучше соблюдали меры профилактики, —  говорит  главный   врач    Марьиногорской  ЦРБ Людмила  Жаринова.  — Да, и во  время  первой волны эпидемии мы сталкивались с тяжелым течением  болезни. Но все же весной людей, зависимых от кислородной поддержки, было  немного. Ситуация   нынешней   осенью  заметно  изменилась.

Мы  действительно  говорим о том, что течение  болезни  стало  более тяжелым  у  многих  людей. Теперь  в  два раза больше    проходящих  лечение  пациентов  находятся на кислороде.

При этом требуется более высокая его концентрация, чтобы человек не задыхался. Мы отмечаем и более высокий процент поражения легочной ткани у заболевших. Соответственно сложнее идет выздоровление и реабилитация.

На начало недели число коек в госпитале увеличено до 127 (из них 3 места для пациентов на гемодиализе и 4 реанимационные койки). Лечение проходит 127 человек.  38 пациентов — на кислороде. Двое — на ИВЛ.

Почему изменилась ситуация и идет такой рост заболеваемости? Причин несколько. Во-первых, в период каникул и отпусков у людей была возможность для лучшего дистанцирования. Осенью начались занятия в школах и учебных учреждениях, где сделать это сложно. Взрослое население вышло на работу после отпусков. Во-вторых, уже более двух месяцев в стране проходят массовые мероприятия, собирающие большое количество людей. И при этом повсеместно игнорируются требования по профилактике заболеваемости. Граждане не носят маски, не соблюдают социальную дистанцию и простейшие меры гигиены. А если и делают это, то практически всегда неправильно. Например, носят одну маску целый день, трогают ее грязными руками, снимают и надевают ее обратно, держат в кармане. Немногие, наверное, моют руки в течение 20-30 секунд.  Делать же это нужно так тщательно, как это делают хирурги перед операцией. А кто помнит о том, что в помещении, где вы находитесь не один, проветривание должно осуществляться постоянно?

В результате отрицания мер по профилактике или неправильного  их  соблюдения  происходит  инфицирование,  и   человек   заболевает.

Нужно, конечно, признать, что не может полностью застраховать себя и тот, кто ведет себя абсолютно правильно. К сожалению, мы живем в социуме и общаемся  друг с другом.

Но   тут  есть  смысл  напомнить  о  том,  что  человек, который соблюдал  меры  профилактики,   наверняка   получит намного меньшую   концентрацию   вируса,  что  облегчит   течение  заболевания.

Нельзя забывать и о том, что осенью коронавирусная инфекция может протекать более тяжело из-за осложнения ситуации другими сезонными заболеваниями.

Мы  призываем  всех белорусов быть более ответственными, думать не только о себе, но и об окружающих людях: о родителях, бабушках и дедушках, детях, которые также могут заболеть. Не забывайте о простейших и эффективных мерах профилактики. Выполняйте все по правилам. Информация о том, как это нужно делать, доступна в СМИ, в сети Интернет. Средств индивидуальной защиты также достаточно. Поэтому многое сегодня зависит только от нас самих.

Елена  ИВАНОВА.

 

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