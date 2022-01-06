ЗАО «Август-Бел»: история успеха Надежды Уласевич

В числе лучших сотрудников, чьи портреты на заводской Доске почета, и специалист по сопровождению информационных систем Надежда Уласевич. Сегодня знакомим с ее историей успеха.

Мнение руководителя

Андрей Борисевич — руководитель группы системного анализа

и разработки программ:

— Считаю, что команде нашей группы повезло с Надеждой, потому что она ответственная, не боится трудностей, легко обучается и при внешней хрупкости обладает твердым, целеустремленным и настойчивым характером. Надежда из тех сотрудников, которые, не считаясь с личным временем, обязательно добиваются своей цели. Она всегда старается вникнуть в суть проблемы и самостоятельно справиться с ее решением. Много времени уделяет самообразованию. С этим человеком приятно работать. И вполне закономерно, что голосованием коллег Надежда названа лучшим сотрудником года.

Айтишниками не рождаются

— Надежда, расскажите, пожалуйста, как так получилось, что вы стали специалистом по сопровождению информационных систем?

— По образованию я финансист. Так как одним из моих любимых предметов была математика, то с ней решила связать судьбу и поступила учиться в Гродненский государственный политехнический колледж по специальности «банковское дело».

Мне всегда нравилась учеба: школу окончила с золотой медалью, колледж — с отличием. Затем устроилась на работу в один из банков в Минске и в тот же год поступила в Минский инновационный университет на специальность «финансы и кредит».

Работа в банке мне очень нравилась: постоянно нужно было учиться, сдавать новые зачеты (там была достаточно активная система аттестаций и тестирования), каждый год была возможность для карьерного роста. То есть не было длительного периода, чтобы я сидела на одном месте, делала одну и ту же работу и никуда не двигалась.

И все же по семейным обстоятельствам мне пришлось уволиться из банка.

— Когда вы связали свою судьбу с компанией «Август»?

— В 2016 году я пришла на завод «Август-Бел», где на собеседовании мне предложили работу бухгалтера. А это не только новый коллектив, другие задачи и принципы, но и совершенно новое дело — все с нуля.

Помогла, скорее всего, постоянная потребность в развитии и обучении новому.

А еще характер, аналитический склад ума, требующие непрерывной бурной деятельности. Иначе очень быстро становится скучно, появляется ощущение ежедневной рутины. Мне всегда интересно учиться и постигать, поэтому на любом участке ищу возможные варианты совершенствования и улучшения.

— Как вы оказались в команде по внедрению SAP*?

— Мой переход в консультанты инициировала наш главный бухгалтер Наталья Ивановна Сырова. Видимо, она смогла рассмотреть во мне те качества, которые важны и необходимы в этой работе, ведь в бухгалтерии есть разные участки. На каком-то достаточно просто быть грамотным специалистом, внимательным и исполнительным, а есть те, где действительно надо постоянно анализировать, размышлять, продумывать правильные решения в интересах организации и т.д.

— Не страшно было опять все начинать с нуля?

— Предложение было крайне неожиданным: кардинально новая область совершенно непознанного. С одной стороны, очень интересно, и мне хотелось попробовать в этом разобраться. А с другой стороны, являясь рационалисткой, я понимала, что о 8-часовом режиме придется забыть. Успокаивал лишь один аргумент: в случае необходимости можно выполнять работу после завершения рабочего дня — дома, так как SAP «позволяет» работать удаленно.

То есть я знала, что будет сложно, но не представляла насколько. И дело не столько в освоении новой профессии, сколько в затянувшемся на полгода периоде, когда пришлось работать даже не за двоих, а за троих: консультанта, специалиста по НСИ (управление нормативно-справочной информацией) и бухгалтера. А ведь шло только внедрение SAP: постигали строгий регламент новой системы, исправляли множество недочетов, да и многие воспринимали ее поначалу с недоверием. Еще было необходимо три месяца вести параллельную работу в двух системах (1С и SAP), а это также двойная нагрузка. Плюс у меня участок в бухгалтерии, который строго ограничен по времени: решение вопросов нельзя отложить, его «не возьмешь домой», потому что основная часть работы — платежи, которые необходимо провести в течение банковского дня.

Сложно было… Но раз взялась за это дело — старалась никого не подвести.

— И что в активе?

— Очень интересная работа, активное и плодотворное сотрудничество с коллегами, возможность постоянно учиться, совершенствоваться и раскрывать огромный потенциал системы SAP.

*SAP — новая автоматизированная система, предлагающая комплекс решений для выстраивания общего информационного пространства на базе предприятия и эффективного планирования ресурсов и рабочих процессов.

Анна ТРУБЧИК,

собственный корреспондент ЗАО «Август-Бел».