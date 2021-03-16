Западная модель сбора и утилизации отходов «воцарится» и у нас

Ровно 6 лет назад, в марте 2015 года, в столичной гостинице «Минск» МОО «Экопартнерство» презентовало специалистам и общественности «Стратегию интегрированного управления твердыми коммунальными отходами Минской области». Спустя ровно год в той же гостинице Международное общественное объединение представило новую программу ЕС по развитию сферы обращения с отходами для сельского населения Пуховичского района Минской области…

Прошло еще 5 лет. Что изменилось в сфере «полигонов ТКО (твердых коммунальных отходов) на территории столичного региона?

Как рассказал нам гендиректор ЖКХ Минской области Василий Шашок, Минская область движется по пути ухода от содержания полигонов в каждом райцентре. В его основе — реализующийся в настоящее время пилотный проект на территории Пуховичского района. Там создается крупный объект (полигон ТКО) по обращению с отходами, рассчитанный на обслуживание двух административных районов: Пуховичского и Червенского.

Несмотря на то, что в проекте новый объект обозначен как «полигон», на самом деле это будет полноценное предприятие по обращению с коммунальными отходами (с сортировкой и частичной переработкой вторичных материальных ресурсов).

После ввода нового полигона в эксплуатацию и первых результатов его деятельности можно будет доработать проект с возможностью подключения к нему и других административно и логистически близких к нему районов (либо их части), к примеру, либо целиком Березинского, либо его части.

Реализация столь крупного инвестиционного проекта на территории области была бы невозможна без сотрудничества в Европейским банком развития и реконструкции, который выделил на него 7 млн евро. Из них 2 млн в виде безвозмездного гранта; остальные 5 млн — в виде кредита по ставке EURIBOR (ставка, по которой банки одалживают средства на межбанковском рынке Европейских стран в евро) + 1%. Так как ставка EURIBOR в настоящее время — отрицательная, получается, что средства выделяются под символичные и непривычные для белорусов 1%.

Мощность полигона 65 тыс. т «сухого остатка» в год. С учетом того, что сегодня в области прослеживается тенденция снижения объемов отходов за счет разделения сбора, этой мощности должно хватить на десятки лет.

По аналогии с полигоном в Пуховичском районе предполагается решать вопросы с такими же объектами и в других районах области. В первую очередь тех, что обслуживают крупные районные центры, эксплуатационная мощность которых близка к завершению. Это — Молодечно, Борисов, Солигорск.

«Цена» подобных полигонов ТКО (с полной переработкой ВМР и «сухим» остатком в пределах 10-15 % от первоначального объема отходов) ориентировочно будет в два раза выше цены регионального полигона в Пуховичском районе, то есть 14-15 млн евро.

Как видим из заявленных цифр, стоит мусор очень дорого. А это значит, что рано или поздно, но западная модель сбора и утилизации отходов «воцарится» и у нас.

Пока же белорусское законодательство в том, что касается обращения с отходами, достаточно лояльно в тарифной политике по отношению к жителям.

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