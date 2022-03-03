Западу нужен военный конфликт, а нам нужны мир и безопасность

Страшным материальным воплощением донбасской трагедии стал кардинально модернизированный в 2012-м (почти за 1 млрд долларов) и разрушенный практически до основания в 2014—2015 годах Донецкий международный аэропорт.

Страшный итог западного безрассудства

В конце ноября 2013 года в Украине начались массовые акции протеста, спровоцированные отказом украинского правительства подписать соглашение об ассоциации с Евросоюзом. В феврале 2014-го случился Майдан, в стране появились новые лидеры, российское руководство отказалось признавать легитимность фактически новых властей Украины, которые пришли к управлению страной путем неконституционного вооруженного переворота. Тем временем дорвавшиеся до управления Украиной, по сути, нацисты (Турчинов и Яценюк) объявили войну русскоязычному востоку страны. Эта война тлела долгих восемь лет…

По данным Управления верховного комиссара ООН по правам человека, по состоянию на 30 июня 2021 года в ходе конфликта на юго-востоке Украины погибли от 13 200 до 13 400 человек.

А разогревал эту войну именно Запад. Вот как об этом сказал Президент:

— Нынешняя ситуация, как это ни прискорбно, стала прямым следствием безрассудной политики Запада, направленной на продавливание своих интересов в ущерб безопасности других.

Подписанные в 2015 году Минские соглашения, к сожалению, оказались не нужны украинским политикам. По словам заместителя председателя Постоянной комиссии Палаты представителей по международным делам, председателя ЛДП Олега Гайдукевича, вся политика Запада на постсоветском пространстве была направлена на создание антироссийских настроений:

— Посмотрите на тех политиков, кого Запад поддерживает на постсоветском пространстве, — сплошь одни предатели! А кто поддерживает оппозицию? Те, кто хочет разрушить страну. Поэтому Президент прав, и это подтверждает сама жизнь: Запад никогда нам добра не желал и сейчас не желает мира в Украине. Они говорят о мире, а тем временем поставляют туда тонны оружия. Неужели не понятно, что все это оружие будет стрелять? Так о каком мире вы говорите? Лгуны и негодяи!

Проигнорировали безопасность

В то же время, когда в конце прошлого года ситуация с нагнетанием антироссийской истерии достигла апогея, Россия опубликовала проекты договоров с США и ­НАТО о гарантиях безопасности. Основными стали три пункта: нерасширение альянса на Восток, отвод войск на позиции 1997 года и неразмещение ударных вооружений у российских границ. Переговоры о гарантиях безопасности России с США и ­НАТО прошли в январе 2022 года в три этапа, однако добиться компромисса сторонам не удалось.

— Российское руководство также обращалось к США и ­НАТО с предложениями о запуске открытого диалога по вопросам безопасности. Его предложения прямо или косвенно проигнорированы,

— прокомментировал белорусский лидер.

В России тогда звучали громкие призывы к переговорам. Так, заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков обращался к западным партнерам:

— Если сейчас ­НАТО пойдет на развертывание сил и средств, которые очень быстро разрабатываются в США и, возможно, будут внедрены где-то в Европе, то это потребует военного ответа со стороны России, то есть решения противодействовать этой угрозе средствами на наше усмотрение. Это неизбежно, неизбежно нанесет ущерб безопасности США и их европейских союзников.

Однако в этих сложных условиях произошло то, что можно назвать последней каплей. Владимир Зеленский, президент Украины, в ходе Мюнхенской конференции делает заявление о том, что у Украины есть планы пересмотреть отказ от ядерного оружия…

Как создавалось напряжение

При этом Запад активно накачивал оружием и техникой соседей Беларуси. Александр Лукашенко, в частности, приводил такие факты: не прекращается усиленная милитаризация, в особенности Польши, Украины и Литвы. Финансирование национальных вооруженных сил давно перешагнуло требуемую ­НАТО норму в 2 процента от ВВП. При этом сами США увеличили военный бюджет в 2022 году почти на 4 процента (почти 770 миллиардов долларов), Украина — до 6 процентов от ВВП.

Военный аналитик полковник запаса Игорь Чибисов обращает внимание на то, что обстановка вокруг Беларуси имеет тенденцию к эскалации как со стороны Европейского союза, так и со стороны Украины. Эксперт констатирует: государства — члены ­НАТО сосредоточили достаточно большую группу войск вблизи наших границ. Поэтому решение Главнокомандующего прикрыть западное направление принято своевременно и здраво, чтобы отбить всякое желание натовских войск даже подумать о вторжении на нашу территорию.

Свое решение усилить южные рубежи сам Президент объяснил так:

— Для меня было важно прикрыть южную государственную границу, западное направление. Помните, когда я вам говорил, что мы не позволим стрелять русским в спину. Поэтому мною было принято решение закрыть эту границу и ни в коем случае не допустить вторжения со стороны натовских войск на территорию Беларуси.

По словам Игоря Чибисова, белорусские Вооруженные Силы имеют достаточное количество сил и средств для того, чтобы отразить наступление ­НАТО, и не позволят через нас стрелять в спины россиян:

— Но и альянсу следует помнить, что согласно союзному договору к нам подключатся и российские войска.

Украина на пороге гуманитарной катастрофы

Принципиальный и важнейший момент, на котором акцентирует внимание Президент:

— Белорусская армия никакого участия в боевых действиях не принимала и не принимает. Мы и далее не собираемся участвовать в этой спецоперации в Украине. Нет такой необходимости.



Директор Центра по проблемам европейской интеграции Юрий Шевцов говорит, что с военной точки зрения у россиян и так все идет блестяще, как по учебнику. При этом подчеркивает, что Беларусь в рамках объединенной воинской группировки с Россией имеет свою специализацию, под которую у нас ведется военное строительство:

— Ее часть — сильная ПВО. То есть мы прикрываем Москву, а теперь и российские войска в Украине от возможного удара с воздуха со стороны ­НАТО. В своем недавнем заявлении Пентагон подтвердил, что не видит признаков того, что войска Беларуси готовы двинуться в Украину. Они понимают, что Беларусь в рамках военного взаимодействия с Россией не собирается участвовать в этой операции. Мы эффективно закрываем небо и тыл.

Эксперт считает, что на первом этапе переговоров между Россией и Украиной Зеленский еще мог остановить развитие событий:

— Но он этого не сделал — предпочел раздать оружие бойцам территориальной обороны. Таким образом украинское руководство запустило в стране сценарий гуманитарной катастрофы. Он не отвел войска из восточной части Украины, сейчас они фактически оказались там в «котлах».

Центр восточнославянской цивилизации

Важно понимать: Беларусь всегда выступает за мир и готова содействовать его установлению. Именно поэтому мы готовы делать все для того, чтобы помочь в организации переговоров между российской и украинской сторонами.

Александр Лукашенко лично прилагает усилия для того, чтобы они прошли: созванивается со сторонами и особо обращает внимание Владимира Зеленского на необходимость договариваться, ведь именно в стране Зеленского идет война. А нашу цель в этом Президент объясняет так:

— И мы, белорусы, как никто другой готовы разговаривать когда угодно, с кем угодно, создавать тонкую нить взаимного доверия ради одной цели — мира в регионе…

Председатель Постоянной комиссии Палаты представителей по образованию, культуре и науке, член-корреспондент НАН, доктор исторических наук, профессор Игорь Марзалюк подчеркивает, что именно в этом как раз и заключается квинтэссенция белорусской мудрости, белорусского мировоззрения и белорусской ментальности:

— Наша позиция, наше стремление к миру всегда красноречиво свидетельствуют: центр восточнославянской цивилизации на сегодняшний день (не в обиду кому бы то ни было) — это не Киев и не Москва. Это Минск. Мы как никто другой понимаем всю трагедию братоубийственной войны — и именно поэтому хотим ее остановить. Мы над всеми обидами, над всеми унижениями, над всем, что происходило и происходит в том числе на территории Украины — нам всем нужен мир! Мы должны сделать все возможное, чтобы родная кровь не проливалась.

Именно в этом заключается белорусская позиция: мы не хотим войны. И на заседании Совета Безопасности прозвучал наш достойнейший ответ всем тем лжецам, которые продолжают троллить и пугать слабонервных, обещая им кровавую бойню и распространяя ложь о том, что белорусы собираются убивать украинцев и воевать в этой братоубийственной войне.