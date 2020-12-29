Заработал сайт VI Всебелорусского народного собрания — vsebel.by. На сайте размещаются информационные материалы о подготовке и проведении собрания.

На сайте Всебелорусского народного собрания представлены материалы из различных информационных источников: аналитические и информационные статьи печатных изданий, фото- и видеосюжеты телевизионных каналов и электронных платформ, информационного агентства БЕЛТА.

Сайт обновляется ежедневно в режиме онлайн. Материалы распределяются по рубрикам: новости, фото, видео, история. В разделе, посвященном истории форума, можно ознакомиться с развернутым описанием проведения и итогами предыдущих собраний с 1996 по 2016 год.

Разработчики предусмотрели и интерактивную составляющую сайта: в разделе «Обратная связь» можно получить полную информацию о времени работы и адресах общественных приемных в каждой области, а также отправить собственное предложение на интересующую тему. Для этого нужно выбрать свой регион и заполнить соответствующую форму заявки.

Источник: БелТА.