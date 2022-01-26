Заразнее прежнего: новый штамм коронавируса — «омикрон»

«Альфа», «бета», «гамма», «дельта»… И вот новое название, новый штамм коронавируса — «омикрон»…

Первые случаи омикрона выявили в Южной Африке еще в ноябре прошлого года. И всего за пару месяцев он мгновенно распространился практически по всему миру.

Первых заболевших в Беларуси выявили всего через месяц — в конце декабря. И теперь, по словам первого замминистра здравоохранения Елены Кротковой, «в Минске среди циркулирующих штаммов коронавируса более 50 процентов — это уже омикрон. По регионам удельный вес омикрона несколько ниже, но это дело времени. Поэтому омикрон у нас есть, и пока нельзя сказать, что он единственный (также циркулируют дельта и грипп)».

Значит, ситуация с коронавирусом остается напряженной. И прежде всего потому, что ВОЗ отнесла омикрон к самой тревожной категории вариантов COVID-19. Новая мутация вируса потенциально опаснее и заразнее дельты, и носитель омикрона может заразить (если просто чихнет или покашляет) до 100 человек.

— В связи с распространением нового штамма и ожиданием очередного роста заболеваемости, а также параллельной циркуляцией вируса гриппа и сезонной заболеваемостью ОРВИ Минздрав на днях провел обучение врачей, чтобы уточнить и продумать новые алгоритмы организации работы больниц, поликлиник, контактных групп, — рассказывает главный врач Марьиногорской ЦРБ Людмила Жаринова. — Мы должны констатировать факты того, что омикрон передается гораздо быстрее, что инкубационный период его составляет 2-4 дня, что болеют и взрослые, и дети. По этой причине соблюдение мер профилактики становится актуальным как никогда ранее. Чтобы дать себе больше шансов не заразиться или хотя бы снизить полученную вирусную нагрузку, следует со всей ответственностью подходить к вопросам дистанцирования, ношения масок, обработки рук, а также дезинфекции покупок, телефонов, кошельков, сумок и т.д.

Если вы убережете себя, вы уменьшите и нагрузку на медработников, которые уже не первый год трудятся в непростых условиях. А по данным Минздрава и по словам замминистра здравоохранения, в ближайшее время планируется к ранее задействованному коечному фонду на пике четвертой волны добавить примерно 10-15 процентов. Все мы понимаем, к тому же, что будет очень высокая нагрузка на амбулаторно-поликлиническую и педиатрическую службы, потому что «вирус поменял возраст «жертв»: ему нужен более молодой хозяин. Это молодые люди и дети».

Что же нам нужно знать об омикроне еще?

Симптоматика омикрона похожа на ОРВИ: боль в горле и головная боль, заложенность носа, сухой кашель, утомляемость, повышение температуры, слабость. Штамм чаще поражает бронхи и бронхиолы, в то время как дельта-вирус поражает альвеолы. По данным наблюдений, могут развиваться признаки конъюнктивита, сыпь, кишечные проявления.

Прививка значительно снижает риск тяжелых форм и вероятность госпитализации заболевших. Для примера: из всех пациентов, проходивших лечение в инфекционном госпитале, около 5 процентов были вакцинированы. Поэтому вакцинация остается такой же актуальной. Она доступна для каждого белоруса, для каждого жителя района. В том числе, и для школьников в возрасте от 12 до 17 лет. Главное — проявить желание защитить себя и своих близких.

К сведению:

За последние сутки в Республике Беларусь зарегистрировано 1 тысяча 944 пациента с COVID-19.

Елена ШАНТЫКО.