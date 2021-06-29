За 5 месяцев 2021 г. (в сравнении с аналогичным периодом прошлого года) на территории Минской области зарегистрирован существенный рост киберпреступлений – на 153,7 %.

Основными способами совершения преступлений остаются мошеннические действия в сети Интернет с использованием различных торговых площадок, а также совершение противоправных действий по завладению реквизитами банковских платежных карт и паролями доступа к системе дистанционного банковского обслуживания.

Причинами совершения указанных преступлений в большинстве своем являются беспечное поведение самих потерпевших (88 % всех преступлений), активная противоправная деятельность лиц, в том числе находящихся за пределами Республики Беларусь, совершающих преступления в киберпространстве (8%) и др.

Так, в последнее время в информационное пространство вовлекается большой круг лиц, при этом большинство продолжает беспечно относиться к соблюдению базовых правил информационной безопасности.

Например, неустановленное лицо в мессенджере «Viber» осуществило звонок в адрес заявителя, представившись работником службы безопасности банка, под предлогом защиты его банковской платёжной карточки ОАО «БелВЭБ», попросило установить мобильное приложения для удаленного доступа «AnyDesk», а также приложение «UP-мобильный банк» ОАО «БелВЭБ», после чего завладело данными для входа в мобильный банк. В дальнейшем получив несанкционированный доступ к мобильному банкингу с карт-счета совершило хищение денежных средств в сумме более 10 тысяч рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.212 УК.

На фоне общего роста киберпреступлений отмечается и рост иных преступлений, совершенных с использованием компьютерных технологий. Это мошенничества и вымогательства.

Поэтому в целях предотвращения совершения в отношении Вас преступлений необходимо проявлять бдительность, не сообщать посторонним лицам реквизиты своих банковских счетов и банковских карт. Не следует также сообщать по телефону номер карточки, срок ее действия пароль к интернет-банкингу, даже если звонивший представляется сотрудником банка.

Соблюдение простых правил поможет сохранить денежные средства от посягательства преступников.

Старший помощник прокурора

Минской области Кристина Русакович