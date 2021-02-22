Зарегистрирована третья российская вакцина от коронавируса «Ковивак»

Третья российская вакцина от коронавируса, разработанная Федеральным научным центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени М.П.Чумакова и получившая название «Ковивак», зарегистрирована. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании по теме обращения вакцин, сообщает ТАСС.

«Хочу начать с очень хорошей новости. Мы сегодня фиксируем то, что зарегистрирована третья вакцина «Ковивак», ее разработал центр имени Чумакова», — сказал Михаил Мишустин.

Первые 120 тыс. доз вакцины будут запущены в гражданский оборот в середине марта, отметил премьер-министр РФ.

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко также сообщил журналистам, что «Ковивак» показал свою эффективность и безопасность во время клинических исследований. «Минздравом РФ принято решение о регистрации третьей российской вакцины для профилактики коронавируса «Ковивак», разработанной Федеральным научным центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М.П.Чумакова. В ходе клинических исследований на добровольцах вакцина показала безопасность и эффективность. Ее широкомасштабные исследования продолжатся на пострегистрационном этапе», — отметил он.

В научном центре имени М.П.Чумакова сообщили, что планируют начать исследования вакцины «Ковивак» для ее использования среди детей и людей старше 60 лет в апреле нынешнего года.

Россия 11 августа 2020 года зарегистрировала вакцину от коронавируса, получившую название «Спутник V». Препарат был разработан Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф.Гамалеи. «Спутник V» является векторной вакциной на основе аденовируса человека. Препарат «Эпиваккорона» государственного научного центра «Вектор» в октябре того же года стал второй российской вакциной от коронавируса, получившей регистрацию. Он создан на основе искусственно синтезированных элементов структуры коронавируса.

БелТА.