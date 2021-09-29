Заседание детской палаты

25 сентября в ГУДО «Центр творчества детей и молодежи «Світанак» прошло заседание членов детской палаты при Пуховичском РС ОО «БРПО». В состав палаты вошли председатели пионерских дружин школ района.

Мероприятие началось с игры на знакомство, в ходе которой ребята нарисовали и представили портреты, показав на них свои интересы, увлечения, особенности характера.

Далее пионеры внесли свои предложения по планированию работы детской палаты, выбрали руководящие органы. Возглавлять палату уже второй год будет Баешко Виктория, учащаяся ГУО «Средняя школа №2 г. Марьина Горка».

Продолжилась встреча интерактивной программой «БРПО – это про нас!». Участники отправились в путешествие по виртуальному полю, состоящему из разнообразных заданий по пионерской тематике.

Участвуя в игре, ребята убедились в том, что пионерская жизнь очень интересная и увлекательная.