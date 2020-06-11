Защитите себя от клещей — советы специалистов

Беларусь не самая клещенаселённая страна, но клещевой сезон у нас начинается рано —первые укусы клещей могут быть зафиксированы уже в феврале. По сообщениям Минздрава, число обращений в лечебные учреждения страны по поводу присасывания клещей за прошлый год выросло на 5%, а численность их в природе увеличилась на 8%.

Вопреки распространённому мифу, клещи не падают на нас сверху с деревьев, а живут в траве или на кустах, не поднимаясь, как правило, выше 1 метра. Предпочитают затенённые и влажные места — опушки смешанных лесов, тропинки, просеки, валежник и хворост. Приближение теплокровного организма клещи определяют по концентрации углекислого газа и тепловому излучению.

Как только будущий хозяин приближается к ним вплотную — цепляются за шерсть или одежду и ползут (всегда вверх и достаточно быстро — 15-20 см в минуту), стремясь забраться под одежду и найти место для прикрепления. Находят его чаще там, где осмотр затруднён: спина, пах, подмышечная область, задняя поверхность шеи и головы.

Кусают не больно, поскольку выделяют в рану специальные анестезирующие вещества. Далее задача клеща проста: добыть кровь, которой он и питается. Весь процесс от заползания на штанину до укуса занимает около 2 часов.

Чтобы защититься от укуса клеща, необходимо предотвратить их заползание под одежду. Для этого не должно быть пробелов между штанами и обувью, штанами и верхней частью одежды (рубашкой). Манжеты и ворот рубашки лучше держать застёгнутым, а сама одежда желательно должна быть на «молнии», так как между пуговиц клещу проще проникнуть. Волосы на голове лучше закрыть капюшоном или косынкой.

Также не забывайте, что камуфляжная расцветка детской куртки и тёмные штаны — это очень плохой вариант для леса: и клещей не видно, и ребёнка тоже.

Степень защиты можно увеличить, применяя для обработки одежды акарицидные средства и репелленты (можно одновременно). Через каждый час осматривайте себя и друг друга. По возможности не сидите и не лежите на траве — клещ сразу может прицепиться к верхней части одежды.

Вернувшись домой, не заносите туда одежду или растения, собранные вами в лесу — там они тоже могут быть. Одежду лучше постирать — это поможет обеззараживанию. Также важно принять душ после похода в потенциально опасное место — присосавшегося клеща водой не смоешь, но тех, кто ещё только готовится это сделать, можно. Вдобавок, душ — это возможность тщательно осмотреть себя на предмет непрошеных гостей.

Если вы нашли на себе присосавшегося клеща, то есть несколько вариантов, как поступить. Можно обратиться в ближайшую организацию здравоохранения (травмопункт, больницу, поликлинику), где вам помогут, а можно удалить его самостоятельно с помощью специального устройства, которое продаётся в аптеках и магазинах хозтоваров (так экономится время).

В идеале вам надо достать клеща из тела целиком, не повредив его. Дело в том, что при неаккуратном извлечении вы можете выдавить из него возбудителей болезней в человеческий организм. По этой же причине не надо браться за брюшко клеща.

Вариант нанести на клеща растительное масло, чтобы перекрыть ему дыхание и заставить отпустить человека, не работает — клещ не отвалится, а задыхаясь может отрыгнуть инфицированную кровь в ранку, — это важно!

Необходимость в антибиотиках после укуса клеща стоит обсудить с доктором.

После встречи с клещом на протяжении месяца следует наблюдать за местом укуса, а также за общим состоянием пострадавшего. Появление покраснения в месте контакта или высокой температуры с ломотой в костях, тошнотой и/или головной болью — поводы для обращения к врачу.

Пуховичский РОЧС.