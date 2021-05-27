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В Пуховичском районе завершается строительство уникального объекта: лесной проезд соединит трассу Р-68 и Р-92  в объезд города Марьина Горка

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Завершается строительство одной  из самых сложных дорог в нашей республике. Эта лесная дорога в Скрыльском лесничестве берет начало напротив поворота на агрогородок Бор на трассе Р-68 и выходит в деревню Велень. Ее протяженность составляет шесть с половиной километров.

Строится  лесохозяйственная дорога по заказу Министерства лесного хозяйства для выполнения работ,  связанных с заготовкой леса.

— Предстояло выполнить очень сложную и  в  большом  объеме работу, — говорит начальник филиала КУП «Минскоблдорстрой»-«ДРСУ № 169»  Геннадий Матарас.  — Здесь болотистая местность, что значительно осложняло строительство.   Производили выторфовку, делали водоотводы. Также пришлось нашим специалистам класть  слани (бревенчатый настил) и  полотно  иглопробивное  геотекстильное, которое используется при строительстве дорог именно в такой сложной местности. В некоторых местах расстояние  такого устройства доходило до 600  метров. До нас такую непростую дорогу  в Беларуси никто не делал. Сложность еще заключается и в том, что эксплуатироваться она будет тяжелыми лесовозами.

— Сейчас идет отсыпка дорожной одежды, — показывает почти готовую дорогу прораб Сергей Пашевич. — Она состоит из щебеночной гравийно-песчаной смеси. От нее зависит несущая способность дороги.  Технологию отсыпки  покрытия контролирует инженер по качеству дорожной организации Валентина Терез. Сегодня на нашем объекте работает  5 экскаваторов, 2 катка, грейдер, бульдозер и 8 МАЗов.

Совсем скоро по новому  лесному пути сможет проехать  транспорт, обеспечивающий  лесохозяйственную  и  лесопромышленную  деятельность  в  отрасли. Лесной проезд  соединит дорогу Р-68   Пуховичи-Узда-Негорелое и Р-92  Марьина  Горка-Старые  Дороги  в объезд города Марьина Горка.

Дорожные рабочие трудились на этом объекте с октября прошлого года и приложили много усилий, проявили мастерство, чтобы новая дорога эксплуатировалась долгие годы и успешно выполняла свою функцию.

Анастасия  ПЛЕТНЕВА.

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