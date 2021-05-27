В Пуховичском районе завершается строительство уникального объекта: лесной проезд соединит трассу Р-68 и Р-92  в объезд города Марьина Горка

Завершается строительство одной из самых сложных дорог в нашей республике. Эта лесная дорога в Скрыльском лесничестве берет начало напротив поворота на агрогородок Бор на трассе Р-68 и выходит в деревню Велень. Ее протяженность составляет шесть с половиной километров.

Строится лесохозяйственная дорога по заказу Министерства лесного хозяйства для выполнения работ, связанных с заготовкой леса.

— Предстояло выполнить очень сложную и в большом объеме работу, — говорит начальник филиала КУП «Минскоблдорстрой»-«ДРСУ № 169» Геннадий Матарас. — Здесь болотистая местность, что значительно осложняло строительство. Производили выторфовку, делали водоотводы. Также пришлось нашим специалистам класть слани (бревенчатый настил) и полотно иглопробивное геотекстильное, которое используется при строительстве дорог именно в такой сложной местности. В некоторых местах расстояние такого устройства доходило до 600 метров. До нас такую непростую дорогу в Беларуси никто не делал. Сложность еще заключается и в том, что эксплуатироваться она будет тяжелыми лесовозами.

— Сейчас идет отсыпка дорожной одежды, — показывает почти готовую дорогу прораб Сергей Пашевич. — Она состоит из щебеночной гравийно-песчаной смеси. От нее зависит несущая способность дороги. Технологию отсыпки покрытия контролирует инженер по качеству дорожной организации Валентина Терез. Сегодня на нашем объекте работает 5 экскаваторов, 2 катка, грейдер, бульдозер и 8 МАЗов.

Совсем скоро по новому лесному пути сможет проехать транспорт, обеспечивающий лесохозяйственную и лесопромышленную деятельность в отрасли. Лесной проезд соединит дорогу Р-68 Пуховичи-Узда-Негорелое и Р-92 Марьина Горка-Старые Дороги в объезд города Марьина Горка.

Дорожные рабочие трудились на этом объекте с октября прошлого года и приложили много усилий, проявили мастерство, чтобы новая дорога эксплуатировалась долгие годы и успешно выполняла свою функцию.

Анастасия ПЛЕТНЕВА.